預約困難店+1！大阪教父級串燒在台姐妹店fumèe 開幕

喜歡日式燒鳥的饕客快手刀訂位！在日本大阪獲米其林一星肯定的「焼鳥 市松」，與「MMHG湘樂餐飲集團」攜手合作的首家海外姐妹店「fumèe」，11月13日於台北晶華酒店B3宣布正式開幕，自11月14日起於inline開放網路訂位。「fumèe」以套餐形式供餐，每套全16品（含餐後水果、麥茶）售價為2,280元＋10％。

日本大阪的「焼鳥 市松」，由今年48歲的竹田英人於2007年創立，首創以割烹形式供餐，在大阪堪稱教父級串燒。這次為了在台灣延續正宗日本燒鳥文化，7月就派得意門生、今年23歲的笠春介來台擔任「fumèe」主廚，進行食材挑選、產地拜訪與試做等籌備工作。

出生於九州福岡的笠春介，家中經營燒鳥餐廳28年，從5歲就開始接觸燒鳥，一年中有300天吃的都是燒鳥。懷抱著對料理的熱情，笠春介廣泛學習各式料理，之後毛遂自薦進入「fumèe」修業3年，成為竹田英人得意弟子。

來到台灣後的笠春介幾經考察與嘗試，「fumèe」最後匯聚台灣知名雞種，讓饕客可以一次享用蘆花雞細嫩的肉質、竹地雞濃郁的香氣、黑羽土雞豐厚的油脂及其內臟絕佳的口感；再透過主廚在烤台上以高超技法，完成蒸、炸、燻、燒…等不同處理手法，造就出時而潤嫩、時而酥脆、時而豐腴多汁的燒鳥口感，令人大呼過癮。

延續在「焼鳥 市松」的傳統，「fumèe」套餐的第一道菜也以溫熱的關東煮揭開序幕，以雞湯為基底，用台灣製造的Ricotta Cheese取代傳統的豆腐，希望先讓客人暖暖胃，迎接一整套餐點。

「鵪鶉蛋」先煮1分40秒，再利用濃口醬油、糖、味醂、柴魚高湯所製作的醬料醃製3天，烤時刷上雞油、噴上清酒，並兩次用鹽，入口時呈現半生不熟的軟嫩與鹹鮮，讓人欲罷不能，好想再來一串。

「雞屁股串」選用油脂豐潤的黑羽土雞，燒烤前先灑上些許清酒與鹽，烤至表皮酥脆、裡層油潤多汁，充分展現燒鳥功力。

九州鄉土料理「籠燒」，也在店內熱力上演。傳統作法即是將雞肉投入籠具放進燒得正熾的炭火中，並藉由「炒」的動作，裹上炭火的香氣。「fumée」的籠燒是先將整片雞胸與帶皮雞腿肉烤至半熟再切塊，並藉由火爐空氣流通，讓炭火燒得更大，將切塊雞肉投入手持「炒籠」快炒，結束後再用醬油、椪醋調味。

套餐以釜飯作結，選用以整塊石墨一體成型打造的碳鍋，烹煮來自日本青森知名的「晴天霹靂米」與雞高湯熬煮，再加入水果玉米與甜玉米燜熟，再用自製的雞鬆拌勻，配上茗荷、小黃瓜與煙燻蘿蔔，滿足感油然而生。

◎fumèe餐廳資訊

．地址：台北市中山北路二段39巷3號B3（自「三燔本家」入口進入）

．電話：02-2536-1600

．營業時間：每週一至週日：17:30～23:00

．價格：晚間套餐為2,280元＋10％