江振誠、陳耀訓都加入！「暖廚家味」計畫救助急難家庭

想家的時候，你會想起哪一道菜？「STUDIO A」共同創辦人、「500盤」共同主席、也是「恩典餐桌」發起人蔣雅淇，內心一直有個遺憾。「我母親還在世的時候，我曾經拍過她手切菜、做『十香菜』的所有手部畫面。但是當她過世之後我好後悔，我沒有錄下來那個傳統江浙婦女一輩子做家常菜的經典畫面。」

家人陸續離世後，蔣雅淇在家中6年舉辦600餐「愛宴」、出版過「恩典餐桌」食譜，今年她更發起「暖廚家味」計畫，除了想要把「家的味道」記錄下來，更有鑒於疫情過後，政府補助資源銳減，遭遇困境的家庭數目急遽增加，她希望集結國內餐飲業的力量，用食物救助急難家庭，讓偏鄉弱勢家庭也能接收到溫暖。

這次的「暖廚家味」計畫，匯聚了國際名廚江振誠、「Sinasera 24」主廚楊柏偉、「AKAME」主廚彭天恩、「飛花落院」主理人魏幸怡、「陳耀訓．麵包埠YOSHI BAKERY」創辦人陳耀訓等國內5大指標性名廚與他們的家人，各自端出他們從小吃到大、讓人「想到家」的美味，共同錄製300分鐘、16道經典家常菜課程影片，透過線上課程為「1919急難家庭救助計畫」募資，希望用食物傳遞世間溫暖。

對國際名廚江振誠來說，「家的味道」就是鹹粥，他將在教學課程中與母親以鹹粥PK廚藝。「小時候阿公開診所，阿公覺得開診所就是要幫助人，遇到需要幫助的人，阿公會不收錢、請他們到家裡吃飯。對阿嬤跟媳婦來說，鹹粥就是很容易準備、可以很多人一起分享的菜。」江振誠說：「這道菜不僅僅是常常會在家裡出現的菜，也代表樂善好施。這道菜一上桌，就代表我們要幫助更多的人。」

對「Sinasera 24」主廚楊柏偉而言，今年近80歲、當了一輩子總舖師的的阿嬤，是對他影響最深遠的家人之一，「我從幼稚園開始，就跟著阿嬤到處去『辦桌』，阿嬤教我做很多的菜。」這次楊柏偉與阿嬤在教學課程中聯手獻上的「總鋪師的山海滷肉」，正是楊柏偉走遍世界各地學習，甚至是回到台東長濱工作的時候，最想念的一道菜。除了阿嬤的「總鋪師的山海滷肉」，楊柏偉也獻上「涼拌東海岸：蒜香海菜」與「香草花園：醋漬蕃茄」，展現東海岸在地風情。

「AKAME」主廚彭天恩四兄弟，從小一起長大，又各自在異地工作，他說：「跟最愛的人在一起，就是家。」他們將攜手獻上「獨門烤肉搭小米蔬菜沙拉」、「風乾玉米醬」與「蔬菜燉飯」。彭天恩表示：「情感不是只有家人而已，還有兄弟、所有朋友，你所有的愛其實都在裡面。只要彼此在一起，我覺得任何東西都是美味的。回家，是很幸福的。」

「飛花落院」主理人魏幸怡的兒子在日本念書：「他只要想家就會打電話回來問家常菜煮法，這次兒子端出全家愛吃的『勁辣塔香茄』，突然發現從小跟媽媽學做菜，感情真的就是不一樣。」魏幸怡也在教學影片中大方分享在2022年「500盤」中獨拿4盤成為單一菜色之最的「旬味釜飯」的炊飯做法。蔣雅淇表示：「為了要教大家做好一碗飯，我們還親自去到產地一起收割稻米，從如何挑米、洗米，到最終如何煮出一鍋粒粒分明的香炊米飯。」

「陳耀訓．麵包埠YOSHI BAKERY」創辦人陳耀訓與同樣從事烘焙業的太太，一起帶來「手揉脆皮巧巴達麵包」與「幸福時光蜂蜜瑪德蓮」。陳耀訓雖另有要公，未能來到記者會現場，但仍透過影片表示：「透過『手揉脆皮巧巴達麵包』，我希望藉由簡易的操作方式，讓大家平常在家，也可以做出美味的麵包。『幸福時光蜂蜜瑪德蓮』是大家可以在餐後享用的甜點 ，去搭配水果、鮮奶油，都很ok。」

發起人蔣雅淇也帶著兒子關義、女兒關愛上花市、進菜市場，蔣雅淇端出「吃不胖沙拉」，關義端上「香煎牛排」，關愛獻上「愛滿滿水果塔」。蔣雅淇說：「『暖廚家味』策劃一年、拍攝一年，就是希望用影像把『家常菜』立體化，透過鏡頭留下親子之間最難忘的記憶。」

這次每份「暖廚家味」計畫線上課程認捐金額為2,919元，所得將全數捐贈中華基督救助協會的「1919急難家庭救助計畫」，資助者可以拿到「1919急難家庭救助計畫」全額抵稅捐款收據。2,919元，正好是一個「食物包」的金額，能夠幫助一個急難家庭度過兩個月。

除了以「食物包」為單位，也能以「家庭」為單位資助，一次18,000元就能幫助一個家庭一整年的溫飽。中華基督救助協會秘書長夏忠堅牧師表示：「我們2024年的救助目標，是希望救助1,000個急難家庭，募集6,000個急難『食物包』。」