限時5天！7-ELEVEN「黑五購物節」濃萃美式、黑糖珍珠撞奶買2送2
雙11買不夠？黑色購物節接著繼續買！7-ELEVEN整合線上線下平台優惠登場，逾6,800家7-ELEVEN門市自11月22日至26日一連5天推出「黑五購物節」超殺優惠，精選超過10款人氣日用品，指定品項皆買1送1，指定優惠品項包括：「白蘭小蒼蘭洗衣精補充包」、「KAFEN卡氛極致旅行組」、「義大利Florinda香氛皂」及「韓國Milk Baobab香氛潔淨沐浴乳1000ml」等；還有CITY指定飲品加碼優惠，CITY CAFE濃萃美式咖啡、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶同品項任選買2送2、CITY PRIMA大杯精品美式咖啡買2送1，一定用得到、喝得到的日用品、咖啡全都買起來。
7-ELEVEN的線上平台「i預購」將於11月24日至11月30日同步推出「黑五購物節」活動，最高可享10% OPEN POINT點數回饋，嚴選熱銷商品下殺3折起，下單即享免運回饋，單筆消費滿555元，還能再抽市值超過6萬三星手機。活動期間更推出超多「質感黑」商品特惠，超人氣暢銷3C/家電用品優惠下殺，再享OPEN POINT點數回饋。
此外，7-ELEVEN門市的「國際精品專櫃」嚴選異國人氣日用品，即日起至12月12日推出「用品年終慶」活動，指定品項任選第2件4折（價低者折），新品上市像是以名牌香水為靈感，由法國百年傳統調香集團調配出精緻香氛的「韓國Jmella護手霜」、「韓國Milk Baobab白麝香氛旅行組」、「韓國Medi Flower城市香氛護手霜」、「法國綠色樹濃縮洗碗精」、「DoDoME口袋型迷你濕紙巾」、「日本小久保室內芳香劑」等任選第2件4折。
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