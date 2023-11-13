年度最美珠寶表！寶格麗Serpenti摘鐘表奧斯卡

日內瓦鐘表大賞（Grand Prix d'Horlogerie de Genève，簡稱GPHG）是鐘表界的奧斯卡。義大利品牌寶格麗（BVLGARI）繼2021年榮獲GPHG最高榮譽的金指針獎（Aiguille d'Or）後，去年憑藉著Serpenti Misteriosi Piccolissimo頂級珠寶神秘腕表和Octo Finissimo Ultra超薄腕表雙雙拿下最佳珠寶腕表大獎及無畏獎（Audacity Prize）。今年，寶格麗再度以Serpenti Misteriosi Cleopatra頂級珠寶神秘腕表摘下最佳珠寶腕表大獎。

宛如埃及豔后化身的Serpenti Misteriosi Cleopatra頂級珠寶神秘腕表，薈萃寶格麗對彩色寶石的真摯熱情，以抽象手法詮釋品牌經典蛇形符碼，華麗搶眼的造型令人聯想到古埃及法老王和埃及豔后配戴的寬版手鐲。作為Colour Treasures色彩寶藏系列嶄新代表作，這款獨一無二的頂級彩寶手鐲腕表體現寶格麗高超的珠寶工藝，雪花密鑲鑽石圍繞的9顆鮮豔彩寶，組成華美耀眼的蛇鱗，光是鑲嵌寶石就需耗費超過470個小時；鑲鑽表盤更暗藏在一顆色澤清透的六角形切割藍色拓帕石之下，是「彩寶藝術大師」寶格麗和諧運用各式璀璨彩寶的巧妙當代創新。 寶格麗全球總裁Jean-Christophe Babin於2023日內瓦鐘表大賞頒獎典禮，獲頒最佳珠寶腕表獎。圖／寶格麗提供 BVLGARI Serpenti Misteriosi Cleopatra頂級珠寶神秘腕表榮獲2023日內瓦鐘表大賞最佳珠寶腕表獎。圖／寶格麗提供 Serpenti Misteriosi Cleopatra頂級珠寶神秘腕表製作過程。圖／寶格麗提供