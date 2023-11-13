冬天真的來了？家樂福推冷暖空調、電暖器優惠 最高現折5千元
氣溫驟降，終於開始有冬天的感覺了！不只衣櫃、鞋櫃要換季，家電也要跟著切換成冬天模式。家樂福因應降溫需求，推出一系列變頻冷暖氣機、電暖器優惠，快趁冷到受不了之前入手。
即日起至11月21日推出變頻冷暖氣機原廠好禮大放送，單筆購買大金變頻冷氣機全系列RXM/RXV/RHF2.2-9.0kw1-1變頻冷氣全系列，每組可享原廠現折2000元；單筆購買LG變頻冷暖全系列冷氣（一對多依室外機計算）2.8~4.3w贈家樂福提貨券1500元、5.2~9.3kw贈家樂福提貨券2000元；Fujitsu原廠現折優級CMTC/KMTB系列2,000元/高級KGTA/KMTA系列3000元/Nocria Z系列5000元；HERAN禾聯空調購買變頻一級，全系列冷氣商種（2.3kw以上）享原廠價值3000元家電好禮4選1。
租屋族、小空間使用，家樂福備齊葉片式、陶瓷式、石英管式、鹵素、陶瓷，還有最新石墨烯電暖器等各式電暖器，11月14日至11月20日推出電暖器全面8.5折起。其中購買飛利浦電暖器滿2000元再現折200元，首推飛利浦AHR2142FD陶瓷塔式暖風機，原價3490元，特價2990元；飛利浦AHR2124FM陶瓷暖手寶電暖器，原價3590元、特價3290元，還內附暖手寶，平時插於電暖器上充電，取出即可攜帶使用，一機多用更超值。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言