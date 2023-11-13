冬天真的來了？家樂福推冷暖空調、電暖器優惠 最高現折5千元

氣溫驟降，終於開始有冬天的感覺了！不只衣櫃、鞋櫃要換季，家電也要跟著切換成冬天模式。家樂福因應降溫需求，推出一系列變頻冷暖氣機、電暖器優惠，快趁冷到受不了之前入手。

即日起至11月21日推出變頻冷暖氣機原廠好禮大放送，單筆購買大金變頻冷氣機全系列RXM/RXV/RHF2.2-9.0kw1-1變頻冷氣全系列，每組可享原廠現折2000元；單筆購買LG變頻冷暖全系列冷氣（一對多依室外機計算）2.8~4.3w贈家樂福提貨券1500元、5.2~9.3kw贈家樂福提貨券2000元；Fujitsu原廠現折優級CMTC/KMTB系列2,000元/高級KGTA/KMTA系列3000元/Nocria Z系列5000元；HERAN禾聯空調購買變頻一級，全系列冷氣商種（2.3kw以上）享原廠價值3000元家電好禮4選1。