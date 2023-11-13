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國際間戰事頻傳 「Servas」成立台青團藉交換住宿促和平

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
「Servas（國際旅遊交換住宿和平促進協會）」成員住宿台中會員家中，增進彼此瞭解。圖／王雪美提供
「Servas（國際旅遊交換住宿和平促進協會）」成員住宿台中會員家中，增進彼此瞭解。圖／王雪美提供

烏俄戰爭、以巴戰火，讓人強烈感受到戰爭的無情與殘酷，一個名為「Servas（國際旅遊交換住宿和平促進協會）」的28位成員最近來到台中，住宿在台灣的會員家中，希望藉著旅行與接待，增進對台灣的認識與理解，建立深厚情誼，理解對方處境，化解未來可能的衝突，以促進世界和平。

這些成員分別來自日本、韓國、美國，們抵達時，台灣的會員備好了餐點熱情的歡迎他們。Servas台灣理事長任芝華說，Servas 是世界語中「服務」的意思，是一個非政府的、非營利的國際組織，由接待者（Host & Day Host）和旅行者（Traveler）組成，接待者帶領旅行者認識在地文化、入住家中3天2夜，讓不同文化和背景的人士之間有接觸的機會，增進彼此瞭解，進而相互尊重，最終則是希望實現世界和平的目標。

她說，Servas 國際總部1949成立於歐洲，在全球有超過100個國家設有分會，自1973年起成為聯合國的諮詢NGO，並於紐約、日內瓦、維也納派有聯合國代表，台灣目前約有140位會員。協會此行也與靜宜大學策略聯盟，成立Servas台灣青年團，號召更多台灣青年加入Servas。

任芝華說，會員間經由3天的相處，彼此分享自己的生活與文化，瞬間讓原本的陌生人變得像家人般地親近，即使想法上有差異，也會試著理解與尊重，消除原本的偏見與刻板印象。他們希望這樣，人的包容力因而提升，化解可能的衝突，再遇到不同背景、宗教、文化的人，就能和睦相處，最終迎來一個和平世界。

有5次接待經驗的Servas國際總部共同和平長王雪美說，如果新聞中有出現她曾拜訪過或接待過的外國會員國家的消息，都會特別注意，關心朋友是否安好，也是因為這樣的關係，對於世界和平的盼望也愈來愈有感，所關心的世界版圖越來越廣。

她說，Servas本來就是二次世界大戰之後，為了化解戰爭所留下來的衝突和仇恨，促進世界和平而成立的，看到現在世界上依然很多衝突與戰爭，十分感慨，表示大家的努力還不夠。如果在此之前，雙方人民有更多的互訪，理解彼此的處境，相信對於消彌戰爭會有很大的幫助。Servas Taiwan網址：http://www.servastaiwan.org/，歡迎有興趣的人跟他們聯絡。

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