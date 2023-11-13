快訊

醫院遭以軍包圍燃料耗盡…院內斷電3新生兒亡 譚德塞痛斥醫院變死亡現場

天氣轉涼口乾舌燥喝了水還是口渴？中醫建議「1類水果」解燥

影／逾8萬人一起High！Coldplay開唱周遭住家地震 「有進入侏羅紀世界的錯覺」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2023薄酒萊新酒報到！11月16日全球零時差開瓶

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
法國政府明文規定，每年的11月的第三個星期四，是薄酒萊新酒開瓶日。圖／酩洋國際提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
法國政府明文規定，每年的11月的第三個星期四，是薄酒萊新酒開瓶日。圖／酩洋國際提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

舉杯同歡、暢飲薄酒萊新酒的全球零時差開瓶日來了！今年的11月16日是薄酒萊新酒開瓶的日子，除橡木桶洋酒導入有「薄酒萊之王」美稱的喬治杜柏夫新酒與精品酒莊樂花園Leroy的新酒外；酩洋國際代理的亞伯彼修酒莊（Albert Bichot）村莊級薄酒萊新酒2023與碧紅酒莊（Maison Piron）薄酒萊村莊級荖藤新酒，今年也首度登上7-Eleven預購，讓民眾在家附近就能輕鬆預約2023薄酒萊新酒的新鮮甜美風味。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示：「2023可說是非常難能可貴的年份。這年法國的氣候十分炎熱，漫長而高溫的酷暑，使葡萄的汁液更加濃縮，雖然降低了產量，卻也讓果實的品質更加精煉集中；今年的薄酒萊佳釀，絕對能贏得全球酒迷的喝采，也特別令全世界專家們期待。」

法國政府明文規定，每年的11月的第三個星期四，為薄酒萊新酒開瓶日；但為什麼是這一天呢？以往薄酒萊的酒農們，會在10月初將當年度新釀酒互相分享和暢飲，幾乎每天都有不同的新酒可以串門子，讓整個產區一整個月都醉醺醺。

因此法國政府祭出11月15日以後，才可以開瓶新酒的規定；為了方便行銷，避開假日，遂改為11月的第三個星期四。這個開瓶慶典日之後還有感恩節、聖誕節、新年等歡慶時刻，配合輕鬆易飲百搭的特性，讓薄酒萊新酒成為下半年節慶中不可或缺的要角。

今年喬治杜柏夫薄酒萊新酒的酒體輕盈，滑順的單寧和明亮的酸度中交織著藍莓、水果軟糖和黑櫻桃風味，尾韻散發香料與香草芬芳，圓潤中帶著恰到好處的張力，讓人欲罷不能。此外，少量配貨、數量珍稀的法國喬治杜柏夫薄酒萊粉紅新酒、法國喬治杜柏夫薄酒萊橘漾新酒，也都風華絕代、精采可期。

始於1868年的布根地精品酒莊樂花園Leroy，以自然動力法種植葡萄樹，並以最高規格的釀製技藝讓海內外的專家們折服，新酒口感有別於喬治杜柏夫，能品嚐出獨具魅力的奢華感。

亞伯彼修酒莊薄酒萊村莊級新酒2023，有著漂亮的單寧結構，屬於花香系代表，如入濃郁奔放的香水百花園，紫羅蘭、玫瑰、鳶尾花等各色花朵競相爭豔，在口中繚繞綻放。慶祝2023年亞伯彼修全面品牌再造，此酒款全面買一瓶就送「止滴片組」。

碧紅酒莊薄酒萊村莊級荖藤新酒2023，可謂是隱藏版珍釀，酒體結構層次豐富，花香與果香兼具且平衡，且帶有漂亮的石墨香氣，餘韻繚繞，讓人忍不住再三品味。

喬治杜柏夫薄酒萊新酒2023。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
喬治杜柏夫薄酒萊新酒2023。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
碧紅酒莊薄酒萊村莊級荖藤新酒2023。圖／酩洋國際提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
碧紅酒莊薄酒萊村莊級荖藤新酒2023。圖／酩洋國際提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
亞伯彼修酒莊薄酒萊村莊級新酒2023。圖／酩洋國際提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
亞伯彼修酒莊薄酒萊村莊級新酒2023。圖／酩洋國際提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

法國 紅酒 聖誕節

延伸閱讀

NBA／哈登交易案頭號犧牲者？喬治：心態將回到攻擊模式

哈登加入後吞二連敗 後衛海氾濫的快艇這局難解了！

NBA／快艇連兩戰得分不到100分 哈登加盟後苦吞2連敗

NBA／哈登轉隊首秀靠直覺打球 喬治僅10分仍看好快艇未來

相關新聞

智能家居無線漏水偵測設備「降低水損發生」家庭生活有保障

科技發展日新月異的年代，我們的家庭也變得越來越智能，特別是當談到居家安全和節能方面。「水」是民生常備所需物資，每天的食衣住行許多生活環節都跟用水有關，從浴室及廁所內部管線因鏽蝕破損導致的漏水或外漏管線的老化出現的漏水狀況，每項意外都容易造成家中財物的毀損。 德國居家智能大廠「EVE」推出的無線漏水偵測設備，運用「Thread」無限傳輸技術，開發出微型的漏水監測設備。當設備裝置在牆面插座透過尾端的棉質感測線，偵測安裝場所的漏水狀態，棉線浸潤在水中即會觸發警報訊號，讓使用者可以透過手機，即時收到偵測危機，立即性的關閉水源，避免災害擴大。

2023薄酒萊新酒報到！11月16日全球零時差開瓶

舉杯同歡、暢飲薄酒萊新酒的全球零時差開瓶日來了！今年的11月16日是薄酒萊新酒開瓶的日子，除橡木桶洋酒導入有「薄酒萊之王...

開車族和捷運族不同票價 台北藝博會擬門票加碳費

從明年起，你看展演所購買的門票費用，將隨你所搭乘的交通工具有所不同，購買畫作則可使用碳權支付。減碳時代，人們欣賞與擁有藝...

屏高雙城 三天兩夜奢華之旅

屏高雙城，歐洲城堡與奢華酒店，體驗國境之南。入住歐式城堡私人招待所，莊園主人鍾情歐洲美學，打造一棟如小凡爾賽宮的典藏館，...

獨／行天宮文青甜點店「疍宅」熄燈 粉絲不捨：好可惜

喜愛甜點的民眾，未來別跑錯了！鄰近台北行天宮的人氣老屋風格甜品店「疍宅」宣佈，將在明年1～2月歇業，結束近6年的營業時光...

最古老的泥煤風味威士忌 班瑞克40年華麗登場

蘇格蘭斯佩賽地區在20世紀70年代以其製作未經泥煤煙燻的威士忌而聞名，但班瑞克酒廠勇敢地打破傳統，選擇以小批次蒸餾泥媒煙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。