2023薄酒萊新酒報到！11月16日全球零時差開瓶

舉杯同歡、暢飲薄酒萊新酒的全球零時差開瓶日來了！今年的11月16日是薄酒萊新酒開瓶的日子，除橡木桶洋酒導入有「薄酒萊之王」美稱的喬治杜柏夫新酒與精品酒莊樂花園Leroy的新酒外；酩洋國際代理的亞伯彼修酒莊（Albert Bichot）村莊級薄酒萊新酒2023與碧紅酒莊（Maison Piron）薄酒萊村莊級荖藤新酒，今年也首度登上7-Eleven預購，讓民眾在家附近就能輕鬆預約2023薄酒萊新酒的新鮮甜美風味。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示：「2023可說是非常難能可貴的年份。這年法國的氣候十分炎熱，漫長而高溫的酷暑，使葡萄的汁液更加濃縮，雖然降低了產量，卻也讓果實的品質更加精煉集中；今年的薄酒萊佳釀，絕對能贏得全球酒迷的喝采，也特別令全世界專家們期待。」

法國政府明文規定，每年的11月的第三個星期四，為薄酒萊新酒開瓶日；但為什麼是這一天呢？以往薄酒萊的酒農們，會在10月初將當年度新釀酒互相分享和暢飲，幾乎每天都有不同的新酒可以串門子，讓整個產區一整個月都醉醺醺。

因此法國政府祭出11月15日以後，才可以開瓶新酒的規定；為了方便行銷，避開假日，遂改為11月的第三個星期四。這個開瓶慶典日之後還有感恩節、聖誕節、新年等歡慶時刻，配合輕鬆易飲百搭的特性，讓薄酒萊新酒成為下半年節慶中不可或缺的要角。

今年喬治杜柏夫薄酒萊新酒的酒體輕盈，滑順的單寧和明亮的酸度中交織著藍莓、水果軟糖和黑櫻桃風味，尾韻散發香料與香草芬芳，圓潤中帶著恰到好處的張力，讓人欲罷不能。此外，少量配貨、數量珍稀的法國喬治杜柏夫薄酒萊粉紅新酒、法國喬治杜柏夫薄酒萊橘漾新酒，也都風華絕代、精采可期。

始於1868年的布根地精品酒莊樂花園Leroy，以自然動力法種植葡萄樹，並以最高規格的釀製技藝讓海內外的專家們折服，新酒口感有別於喬治杜柏夫，能品嚐出獨具魅力的奢華感。

亞伯彼修酒莊薄酒萊村莊級新酒2023，有著漂亮的單寧結構，屬於花香系代表，如入濃郁奔放的香水百花園，紫羅蘭、玫瑰、鳶尾花等各色花朵競相爭豔，在口中繚繞綻放。慶祝2023年亞伯彼修全面品牌再造，此酒款全面買一瓶就送「止滴片組」。