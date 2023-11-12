獨／行天宮文青甜點店「疍宅」熄燈 粉絲不捨：好可惜

喜愛甜點的民眾，未來別跑錯了！鄰近台北行天宮的人氣老屋風格甜品店「疍宅」宣佈，將在明年1～2月歇業，結束近6年的營業時光。隨著消息出爐，粉絲也感到不捨，表示「好可惜」、「期待再開業」

隱身於巷弄間的「疍宅」，最初以工作室型態起家，後來轉型成為實體店面。店內提供有小山園抹茶、蜂蜜伯爵、檸檬凝乳布丁等豐富口味的戚風蛋糕，還有多種蛋糕、烤布丁等甜點與飲品。除此之外，輕鬆寧靜的氛圍還有幾隻可愛店貓的陪伴，也都讓疍宅獲得許多消費者的喜愛，在google累積約1,300則評論，平均4.4分。