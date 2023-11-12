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獨／行天宮文青甜點店「疍宅」熄燈 粉絲不捨：好可惜
喜愛甜點的民眾，未來別跑錯了！鄰近台北行天宮的人氣老屋風格甜品店「疍宅」宣佈，將在明年1～2月歇業，結束近6年的營業時光。隨著消息出爐，粉絲也感到不捨，表示「好可惜」、「期待再開業」
隱身於巷弄間的「疍宅」，最初以工作室型態起家，後來轉型成為實體店面。店內提供有小山園抹茶、蜂蜜伯爵、檸檬凝乳布丁等豐富口味的戚風蛋糕，還有多種蛋糕、烤布丁等甜點與飲品。除此之外，輕鬆寧靜的氛圍還有幾隻可愛店貓的陪伴，也都讓疍宅獲得許多消費者的喜愛，在google累積約1,300則評論，平均4.4分。
疍宅近日宣佈，即將在明年1～2月歇業，現址不再續約。同時離別和六週年在即，主理人也決定進行「六週年感謝祭」。11月13日開始，「星期一～星期日都會營業直到結束」。隨著停業預告出爐，粉絲們也留言表示「不！！」、「我的愛」、「我12月要再去吃！」
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