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最古老的泥煤風味威士忌 班瑞克40年華麗登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「班瑞克40年單一麥芽威士忌」酒精濃度43.5%，帶有馥郁果香。圖／班瑞克提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「班瑞克40年單一麥芽威士忌」酒精濃度43.5%，帶有馥郁果香。圖／班瑞克提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭斯佩賽地區在20世紀70年代以其製作未經泥煤煙燻的威士忌而聞名，但班瑞克酒廠勇敢地打破傳統，選擇以小批次蒸餾泥媒煙燻烈酒的方式製酒，並不斷地延續至今。今年班瑞克酒廠帶著工藝傳承的初心精神，隆重推出「班瑞克40年單一麥芽威士忌」紀念典藏酒款，完美展現班瑞克古老且多元的蒸餾工藝與木桶陳釀的精湛典範。

班瑞克首席調酒師 Rachel Barrie 以數十年的經驗，巧妙結合稀有的泥媒煙燻木桶，釀造出這款「班瑞克40年單一麥芽威士忌」，成為斯佩賽酒廠歷史上推出的最古老泥煙風味威士忌之一，也體現班瑞克酒廠長久以來對探索酒桶的執著，以及對酒品風格別樹一幟的追求。

「『班瑞克 40 年單一麥芽威士忌』是一款精心典藏的佳釀，使用精緻的波本桶進行熟成，使威士忌逐漸展現出獨特的蜂蜜柚香和馥郁果香。」班瑞克首席調酒師 Rachel Barrie 表示：「經過數十年的限定熟成，班瑞克的泥煤煙燻特質已經轉化為更濃醇柔和，並變成了成熟的水果甜香。來自杜羅河酒莊的波特桶，賦予這款威士忌精細複雜的特性，融合沉穩的巧克力、醇厚李子及順口的核桃滋味。這是一瓶真正的珍藏之作，散發著極致的華麗感，為限定品味提供了一場非凡之旅。」

「班瑞克40年單一麥芽威士忌」酒精濃度43.5%，帶有馥郁果香，蘊含優雅的甜橙、李子與蜂蜜柚氣息，佐以彷彿裹覆黑巧克力的莓果，再帶出順口核桃與櫻桃酒香的層次。入口後豐富果香在味蕾散發開來，充滿順滑的櫻桃、燉紅蘋果、白桃香氣，以及核桃與金桔交織出的迷人氣息。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

班瑞克首席調酒師 Rachel Barrie巧妙結合稀有的泥媒煙燻木桶，釀造出這款「班瑞克40年單一麥芽威士忌」。圖／班瑞克提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
班瑞克首席調酒師 Rachel Barrie巧妙結合稀有的泥媒煙燻木桶，釀造出這款「班瑞克40年單一麥芽威士忌」。圖／班瑞克提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「班瑞克40年單一麥芽威士忌」紀念典藏酒款，體現酒廠長久以來對探索酒桶的執著。圖／班瑞克提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「班瑞克40年單一麥芽威士忌」紀念典藏酒款，體現酒廠長久以來對探索酒桶的執著。圖／班瑞克提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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