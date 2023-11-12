李聖經秀「韓國第一美腿」同台 周子瑜甜美仙氣壓場頂級珠寶品牌快閃店
以精湛「義大利製造」享譽全球的頂級珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI），在台中在內的亞洲各大城市陸續打造全新型態時尚概念店Reel時尚概念快閃店，聚焦備受年輕世代喜愛的Belle Époque Reel系列。日前Reel時尚概念快閃店於韓國首爾江南開幕，韓國人氣女團TWICE成員周子瑜與韓國知名女星暨名模李聖經都特地出席。
周子瑜身穿優雅淨白的洋裝，疊搭配戴一系列Belle Époque Reel系列作品，展現甜美清新的氣息；曾演出《浪漫醫生金師傅》系列韓劇的李聖經則選穿了黑色短版洋裝，演繹Belle Époque經典的美好年代18K白金十字架項鍊，兩人一黑一白，巧妙呼應黑與白、方與圓交錯的Belle Époque Reel系列珠寶設計理念。
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