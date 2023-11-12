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李聖經秀「韓國第一美腿」同台 周子瑜甜美仙氣壓場頂級珠寶品牌快閃店

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
李聖經與周子瑜出席DAMIANI韓國首爾快閃店開幕活動。圖／摘自Instagram
李聖經與周子瑜出席DAMIANI韓國首爾快閃店開幕活動。圖／摘自Instagram

以精湛「義大利製造」享譽全球的頂級珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI），在台中在內的亞洲各大城市陸續打造全新型態時尚概念店Reel時尚概念快閃店，聚焦備受年輕世代喜愛的Belle Époque Reel系列。日前Reel時尚概念快閃店於韓國首爾江南開幕，韓國人氣女團TWICE成員周子瑜與韓國知名女星暨名模李聖經都特地出席。

周子瑜身穿優雅淨白的洋裝，疊搭配戴一系列Belle Époque Reel系列作品，展現甜美清新的氣息；曾演出《浪漫醫生金師傅》系列韓劇的李聖經則選穿了黑色短版洋裝，演繹Belle Époque經典的美好年代18K白金十字架項鍊，兩人一黑一白，巧妙呼應黑與白、方與圓交錯的Belle Époque Reel系列珠寶設計理念。

周子瑜配戴DAMIANI Belle Époque Reel 18K白金鑽石耳環，約12萬2,500元。圖／戴美安妮提供
周子瑜配戴DAMIANI Belle Époque Reel 18K白金鑽石耳環，約12萬2,500元。圖／戴美安妮提供
周子瑜配戴DAMIANI Belle Époque Reel 18K黃金鑽石手環，約15萬5,500元。圖／戴美安妮提供
周子瑜配戴DAMIANI Belle Époque Reel 18K黃金鑽石手環，約15萬5,500元。圖／戴美安妮提供
周子瑜配戴DAMIANI Belle Époque Reel 18K玫瑰金鑽石項鍊，約12萬9,000元。圖／戴美安妮提供
周子瑜配戴DAMIANI Belle Époque Reel 18K玫瑰金鑽石項鍊，約12萬9,000元。圖／戴美安妮提供
李聖經配戴DAMIANI Belle Époque美好年代十字架項鍊，約63萬2,000元。圖／戴美安妮提供
李聖經配戴DAMIANI Belle Époque美好年代十字架項鍊，約63萬2,000元。圖／戴美安妮提供
韓國DAMIANI Reel時尚概念快閃店。圖／戴美安妮提供
韓國DAMIANI Reel時尚概念快閃店。圖／戴美安妮提供
周子瑜出席DAMIANI韓國首爾快閃店開幕活動。圖／摘自Instagram@thinkaboutzu
周子瑜出席DAMIANI韓國首爾快閃店開幕活動。圖／摘自Instagram@thinkaboutzu
李聖經出席DAMIANI韓國首爾快閃店開幕活動。圖／摘自Instagram@heybiblee
李聖經出席DAMIANI韓國首爾快閃店開幕活動。圖／摘自Instagram@heybiblee

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