號稱台灣每4杯咖啡有1杯來自這 咖啡節兌換貓咖啡杯
桃園最熱鬧的咖啡慶典「啡嚐不可2023桃園咖啡節」，今明2天上午11時到晚上8時，於中壢銀河廣場登場，現場有好喝、好吃、好物及甜蜜4大展區，集結桃園在地咖啡品牌、知名樂團、闖關遊戲、限量紀念品及消費抽獎活動，帶著大家一起感受桃園咖啡的獨特風格，創造「北啤酒、南咖啡」特色。
市府經發局這次市集規畫「啡嚐好喝、啡嚐好吃、啡嚐好物及啡嚐甜蜜」四大展區，邀桃園咖啡品牌、在地美食、精緻甜點及專業咖啡器具品牌進駐，更有由桃園農業局全力扶植的在地咖啡莊園主，帶來專屬於桃園的莊園級咖啡。
桃園市副市長蘇俊賓出席說，啤酒節與咖啡節是市府經發局與商圈合作的旗艦活動，啤酒節結合桃園區藝文商圈舉辦，咖啡節則是結合中壢區六和商圈舉辦，創造出「北啤酒、南咖啡」的桃園特色。
蘇俊賓指出，全台最大的咖啡豆烘焙廠就在中壢、平鎮一帶，號稱台灣每4杯咖啡就有1杯來自這裡，並嚴選六和商圈內超過半數25家咖啡店家配合消費滿額抽獎活動，同時也邀請由農業局扶植的復興區拉拉山5家咖啡莊園，帶來真正桃園「土生土長」的咖啡，因此結合了上游的咖啡農、烘焙、產銷到第一線的店面，一起在桃園咖啡節展現出來，讓大家可以全方位品味。
經發局表示，經發局與在地插畫家「灰塵魚」合作迎來第二彈，繼啤酒節「啤狗」來襲後，這次號召貓派朋友，推出「咖貓」角色，結合在地特色與活動主題，塑造角色故事，推出2款活動專屬限量紀念品「職人咖貓」與「慵懶咖貓」咖啡杯，活動期間每日各推出1款，民眾於現場消費滿千即可免費兌換，換完為止。
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