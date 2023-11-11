每20秒賣出一瓶！凱特王妃最愛的玫瑰果油堅持友善理念

能夠擄獲英國凱特王妃、女星維多莉亞 · 貝克漢等知名人士的心，代表一定具有獨特魅力，來自紐西蘭的天然保養品牌Trilogy，從2002年創立至今，受到許多名人與皇室的追捧，其中推出的100%有機野生玫瑰果油，更是全球每20秒賣出1瓶，更強調是天然且不傷害環境，強調自然成分與綠色永續。

來自紐西蘭的Trilogy，至今強調打造最純淨的護膚商品，今年重新由代理商引進台灣，採用100%有機野生玫瑰果，萃取出的護膚精華，被稱為「玫瑰果油之王」，兒且強調過程中，不做動物實驗，堅守社會責任及道德貿易，採用可回收包材，也不添加對於肌膚負擔的有害成分。