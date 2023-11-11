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每20秒賣出一瓶！凱特王妃最愛的玫瑰果油堅持友善理念

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Trilogy最強玫瑰果油，展現滋潤修復。圖／萃儷國際提供
Trilogy最強玫瑰果油，展現滋潤修復。圖／萃儷國際提供

能夠擄獲英國凱特王妃、女星維多莉亞 · 貝克漢等知名人士的心，代表一定具有獨特魅力，來自紐西蘭的天然保養品牌Trilogy，從2002年創立至今，受到許多名人與皇室的追捧，其中推出的100%有機野生玫瑰果油，更是全球每20秒賣出1瓶，更強調是天然且不傷害環境，強調自然成分與綠色永續。

來自紐西蘭的Trilogy，至今強調打造最純淨的護膚商品，今年重新由代理商引進台灣，採用100%有機野生玫瑰果，萃取出的護膚精華，被稱為「玫瑰果油之王」，兒且強調過程中，不做動物實驗，堅守社會責任及道德貿易，採用可回收包材，也不添加對於肌膚負擔的有害成分。

品牌最知名產品全效養護玫瑰果油，採用來自賴索托所產出的優質野生有機玫瑰果，全面人工採摘、揀選，以冷壓萃取 100%純正玫瑰果油，有助於減少紋路產生，全系列包括全效養護玫瑰果油、保濕抗氧玫瑰果精華油、玫瑰果輕感精華油，富含最高 α-次亞麻油酸Omega3,6,9，滋養肌膚與保濕，針對不同膚質均有推出相關適合的產品。

Trilogy最強玫瑰果油，展現滋潤修復。圖／萃儷國際提供
Trilogy最強玫瑰果油，展現滋潤修復。圖／萃儷國際提供
美容保養專家Kevin凱文老師，示範黃金穴位按摩手法。圖／萃儷國際提供
美容保養專家Kevin凱文老師，示範黃金穴位按摩手法。圖／萃儷國際提供
紐西蘭天然保養品牌Trilogy，重新進入台灣。圖／萃儷國際提供
紐西蘭天然保養品牌Trilogy，重新進入台灣。圖／萃儷國際提供

紐西蘭 品牌 女星

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