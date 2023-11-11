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好怕買不到！雅詩蘭黛最強耶誕禮入手12件商品下殺22折

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
雅詩蘭黛永恆星願奢華5色唇彩組／3,000元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛永恆星願奢華5色唇彩組／3,000元。圖／雅詩蘭黛提供

年度最高CP值的耶誕保養彩妝組合來了，直接下殺22折，真的好怕買不到啊！雅詩蘭黛推出最強「永恆星願歡慶禮盒組」，一口氣囊括12件明星美妝保養品，價值近15,000元，直接下殺22折，特價3,280元，今天起全台專櫃開賣，還不快去搶。

雅詩蘭黛針對耶誕節，推出一系列特惠組合，都是超值好入手，永恆星願歡慶禮盒組中，包括有微分子肌底原生露、特潤超導全方位修護露及年輕無敵膠原霜，還有剛上市的絕美奢潤精萃唇膏、六色眼影，搭配化妝箱，一整個超級大器，特惠3,280元，真是買到賺到。

喜歡小棕瓶也有特惠搶，可以選擇換上雪白限定包裝的永恆星願小棕瓶50ml，或是永恆星願特潤修護組，含有特潤超導全方位修護露50ml、年輕無敵膠原霜15ml、特潤全能修護亮眼霜5ml、特潤超導醒膚潔顏蜜30ml，特價4,350元。

唇膏控則必收永恆星願奢華5色唇彩組，內含5款絕美奢潤精萃唇膏，挑選5大熱賣色選及緞光、絲霧兩質地，一組完整囊括秋冬百搭的知性紅棕、甜嫩裸粉、浪漫玫瑰等，原價6,750元，特價3,000元。

喜歡香氛的粉絲們，更要入手雅詩蘭黛的雋永工藝探索隨行香氛，將七款香調化身隨身容量，最熱賣的漫舞櫻花淡香精、以及其他檀沙玫瑰淡香精、白茉沉木淡香精、白毫日光淡香精、岩蘭之沙淡香精、月夜桂香淡香精、東方煦光淡香精等，都推出10ml容量，旅行或是隨時補香都很容易，隨時為自己增添香氣。

雅詩蘭黛雋永工藝探索隨行香氛含隨行瓶及漫舞櫻花淡香精10ML／2,000元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛雋永工藝探索隨行香氛含隨行瓶及漫舞櫻花淡香精10ML／2,000元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛永恆星願歡慶禮盒組／3,280元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛永恆星願歡慶禮盒組／3,280元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛永恆星願小棕瓶／4,350元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛永恆星願小棕瓶／4,350元。圖／雅詩蘭黛提供

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