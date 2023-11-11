好怕買不到！雅詩蘭黛最強耶誕禮入手12件商品下殺22折
年度最高CP值的耶誕保養彩妝組合來了，直接下殺22折，真的好怕買不到啊！雅詩蘭黛推出最強「永恆星願歡慶禮盒組」，一口氣囊括12件明星美妝保養品，價值近15,000元，直接下殺22折，特價3,280元，今天起全台專櫃開賣，還不快去搶。
雅詩蘭黛針對耶誕節，推出一系列特惠組合，都是超值好入手，永恆星願歡慶禮盒組中，包括有微分子肌底原生露、特潤超導全方位修護露及年輕無敵膠原霜，還有剛上市的絕美奢潤精萃唇膏、六色眼影，搭配化妝箱，一整個超級大器，特惠3,280元，真是買到賺到。
喜歡小棕瓶也有特惠搶，可以選擇換上雪白限定包裝的永恆星願小棕瓶50ml，或是永恆星願特潤修護組，含有特潤超導全方位修護露50ml、年輕無敵膠原霜15ml、特潤全能修護亮眼霜5ml、特潤超導醒膚潔顏蜜30ml，特價4,350元。
唇膏控則必收永恆星願奢華5色唇彩組，內含5款絕美奢潤精萃唇膏，挑選5大熱賣色選及緞光、絲霧兩質地，一組完整囊括秋冬百搭的知性紅棕、甜嫩裸粉、浪漫玫瑰等，原價6,750元，特價3,000元。
喜歡香氛的粉絲們，更要入手雅詩蘭黛的雋永工藝探索隨行香氛，將七款香調化身隨身容量，最熱賣的漫舞櫻花淡香精、以及其他檀沙玫瑰淡香精、白茉沉木淡香精、白毫日光淡香精、岩蘭之沙淡香精、月夜桂香淡香精、東方煦光淡香精等，都推出10ml容量，旅行或是隨時補香都很容易，隨時為自己增添香氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言