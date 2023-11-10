飛比宣布雙11嘉年華限時活動開跑，送iPhone 15 Pro、金條

電商行銷服務商、第一網站公司（Firstweb Limited）旗下的飛比價格購物搜尋引擎與APP服務，推出至今滿十週年，該公司指出，面對即將到來的1111購物節，推出『飛比雙11嘉年華』活動，即日起至11月12日活動期間，完成指定線上任務即能抽 iPhone 15 Pro、東京來回雙人機票與金條。

飛比價格指出：「網購年度盛事『雙11』進入倒數計時的備戰階段，飛比為了讓消費者方便攻略、快速撿便宜，彙整超過廿家電商平台（如MOMO、蝦皮、樂天等）優惠內容懶人包，幫助消費者以最優惠的價格、最多的回饋福利購買商品。」

飛比價格宣布，購買任務活動11月9日至11日限定：首購加碼送100點，購買任務2倍送，滿千再抽1000元即享券。

用戶只要於11月6日至11月12日這段期間內，有5日使用飛比APP每天搜尋一個商品，就有機會抽到iPhone 15 Pro 128G 乙支。