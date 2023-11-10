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劉以豪出席精品酒會 自陳最哈林柏宏身上「這一款」
Alexander McQueen今日於新光三越A11專賣店上舉辦2024早春酒會與假日系列發表，包含藝人林柏宏、劉以豪、邵雨薇和彭千祐都出席了晚間活動。
其中彭千祐表示特別喜歡今晚身上的白襯衫，簡單俐落大方，「很像鬼滅之刃裡面的『上弦三』，很帥氣，有種cosplay的感覺」；邵雨薇則以一身紅黑毛衣搭配皮質腰封的流蘇皮裙，加上俐落短靴，並直稱好想「轉圈圈」以展現流蘇的活力和動感。
林柏宏則大讚Alexander McQueen的皮褲輪廓很好，尤其只要認真打扮的時候就會想穿皮褲；同時今天身上的中性包款是他喜歡的尺寸，大小剛好，可收納隨身的水壺、手機、錢包，相當實用；而當被問到秋冬一定要入手的單品，則是他身上的皮褲，因為更能帶出Alexander McQueen的英倫貴族氣息。
劉以豪則身穿一件印有Alexander McQueen經典「蜻蜓」印花的雙排扣西裝，同時配戴有一款水鑽的蜻蜓胸針，十足飄逸。劉以豪也表示自己很喜歡身上的蜻蜓元素，帶給他「捉摸不定，反應很快，不知道下一秒會飛去哪裡」的印象，他並自陳「我是需要移動的人，雖然我喜歡待在大自然，但每隔五天、一周我就需要移動去下一個地方，我沒辦法一直在都市或大自然帶著，我需要一點轉換的感覺。」
而當談到秋冬必備單品時，劉以豪則笑稱搶衣服搶輸了，因此「我覺得大家可以考慮一下柏宏身上的毛衣」，因為今天身上的西裝比較適合晚宴造型，而毛衣則可以在家裡、外出都能穿，因此成為他秋冬的必備單品。
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