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有線耳機廉價又落伍？「這點」無線耳機竟難以超越！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
有線耳機廉價又落伍？「這點」無線耳機竟難以超越！ 圖片來源/unsplash
有線耳機廉價又落伍？「這點」無線耳機竟難以超越！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「有線耳機vs無線耳機」話題的網路聲量表現，帶您了解網友對於有線或無線耳機的看法。

耳機幾乎是現代人不可或缺的配件，不論是聽音樂、看影片、打電話或玩遊戲，都需要一副好的耳機來提升體驗。但是，市面上的耳機種類繁多，有線和無線的差別又在哪裡呢？以下就幫各位整理出網友熱議的有線與無線耳機比較，幫助你能夠根據自己的需求做出最佳選擇！


「有線耳機」音質超優延遲性又低 「無線耳機」走路、運動暢行無阻好方便

▲ 有線耳機vs無線耳機 兩派網友熱議焦點 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 有線耳機vs無線耳機 兩派網友熱議焦點 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「有線耳機vs無線耳機」的相關話題討論，可以發現眾多網友認為就「音質」而言，「有線耳機」是完勝「無線耳機」的，表示「無線耳機說真的不太能聽，AirPods大概等同於百元有線耳機吧」、「真的要比音質，有預算的有線絕對海放藍芽，AirPods只能說音質很差」，更補充真正的高檔耳機都是有線的，因為「有線耳機可以外接設備、換線，而藍芽耳機只能看廠商的技術」，所以即使是平價的有線耳機也能獲得不錯的音質。

而「延遲性」的部分，由於有線耳機可以直接傳輸音訊，所以在延遲性上的表現更好，無線耳機則因為要用藍芽連接，就較容易產生一些延遲的問題，這點是音樂遊戲玩家非常在意的，「無線耳機還是多多少少會有延遲，有在玩音樂遊戲的沒辦法」、「玩音樂遊戲的路過，兩種耳機都有，無線通常在音遊裡都會慢半拍，聽著很彆扭，對於需要聽音樂打歌的，有線耳機最佳選擇」。

此外，不少人也說到「遺失風險」是他們在選擇有線或無線耳機時會考量的因素之一，直呼「當你弄丟三次無線耳機時，你就會知道有線的好」、「要有線才有安全感，不然會忘記自己有戴耳機」，指出對於本身配戴耳機容易掉落的人，或是會配戴耳機騎車的機車族，耳機線的存在都能有效降低遺失風險。

不過，也有網友覺得無線耳機的「方便性」是難以取代的，說道「覺得無線運動比較方便」、「出去運動還是無線方便多了」，點出喜歡在運動時聽音樂的族群，無線耳機是他們最佳的夥伴，不必擔心耳機線會影響肢體活動，還有人提及「之前也都習慣用有線耳機，但是搭捷運進出超容易被陌生人的背包勾到，就直接換藍芽了」、「走路時胸前有一條線在那邊晃來晃去看了就煩，每次收都要繞，收在包包裡還有可能會打結」，點出耳機線整理、收納困難，還有走路時也會造成不便，容易讓人心生煩躁。

你是有線耳機的擁護者嗎？還是無線耳機的愛用者呢？有線耳機和無線耳機各有優缺點，沒有一個絕對的好或壞，建議大家可以根據自己的需求、喜好和預算，還有最在意的考量因素，來做出最適合自己的選擇，無論選擇哪一種耳機，最重要的是要能夠享受音樂帶給你的快樂和放鬆！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「有線耳機vs無線耳機」相關討論則數。
觀測期間：2022/10/01~2023/10/29，共1年
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）
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