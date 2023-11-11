彩妝小白想變漂亮卻無從下手？彙整新手化妝常見的五大疑問！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「新手化妝常見疑問」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議TOP5化妝新手常遇到的疑問排行。

許多民眾相當重視自己的外貌，而化妝便是為外表加分的好方法，不過，對於剛開始接觸化妝的新手來說，化妝可能會是一個充滿挑戰和困惑的學習過程，像是如何選擇適合自己的彩妝品、正確的上妝順序和技巧是什麼等等，都是「彩妝小白」們常碰到的問題，以下就整理出了新手化妝的常見疑問，快一起來變漂亮吧！

「彩妝產品選擇」配合膚質、膚色挑選超重要 「化妝技巧教學」搭配實戰演練鍛鍊化妝功力

▲ 網友熱議新手化妝常見疑問TOP5 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「新手化妝常見疑問」相關話題的討論，可以發現「彩妝產品選擇」是大多數化妝新手會遇到的難題，由於市面上的彩妝品非常多元，用於不同部位的產品又有各自的選購考量因素，許多入門者擔心自己「踩到雷」，就會發文請益網友。

如「初學者建議買什麼樣的化妝品」，抑或請大家推薦「化妝新手也能上手的開架彩妝」，相關貼文吸引網友們回覆道「可以去看看YouTube開架彩妝分享，新手的話可以慢慢買，先從基本的開始，慢慢了解自己才不會冤大頭」、「了解自己的膚況跟膚質，在做功課的時候很有用！

可以試著找跟自己膚質、膚色相近的彩妝網紅或YouTuber，參考他們愛用什麼」，建議初學者在挑選彩妝品前先摸索本身的肌膚特性，較能買到適合自己的產品。

另外，針對不同品類的彩妝，也有人提供多元的意見參考，例如「覺得粉餅比粉底液跟氣墊更實用+適合新手，後者一不留神就會上的過多過於厚重」、「修容棒、液體打亮之類的東西很不適合新手買」、「新手先用眼線膠筆慢慢練習，眼線液等到抓到自己從哪裡下筆以及了解自己眼尾要勾什麼形狀之後再來使用」等等，點出各部位的彩妝品都有不同的選購指南，從質地到使用方式都是影響上妝難易度的變數。

當彩妝產品都就定位之後，就要開始來實戰操作，此時許多化妝小白都會上網尋求「化妝技巧教學」，而不少美妝達人或者是對美妝有相當研究的網友，都十分熱衷於分享彩妝教學的影片或文章，從底妝、眼妝、修容打亮到主題性的妝容教學，網路上應有盡有，有人便提問「女孩子是如何學會化妝的」。

引來網友熱烈回應「就是看影片然後實地演練，像我最近練妝覺得粉底太厚，就去YT搜關鍵詞，遇到什麼問題就打什麼關鍵詞，現在網路發達很多資訊都是很好搜到的」、「多看影片示範，多嘗試自己化，其實化妝蠻吃手巧跟個人美感的，我是多看影片才慢慢了解所謂的看起來好看和諧的妝感怎麼化的」，認為化妝就是熟能生巧、多加練習便能讓功力逐漸提升，而現今網路非常發達，相當推薦網友可以善加利用豐富資源。

此外，「化妝步驟順序」也常令初學者感到混淆，對此就有網友說明基本步驟為「保濕-隔離-遮瑕-粉底-蜜粉，後續的眼妝跟眉毛、腮紅、口紅」，還有人分享更簡單上手的小祕訣如「眼妝在底妝前，應該會更適合手殘黨」、「眉毛要在蜜粉定妝後化，才不會畫得很濃稠」；不過其實上妝步驟並沒有所謂的正確答案，也沒有一定要遵照的順序，等到日後化妝技巧純熟之後，也能依據個人習慣做調整，找出自己最順手的化妝方式。

你是彩妝小白嗎？你在學習化妝的過程中有遇見什麼樣的疑難雜症嗎？學習化妝的入門門檻並不高，但是想要畫出漂亮精緻的妝容，可能就需要仰賴大量的練習和嘗試，或許過程中會遇到撞牆期，但只要堅持下去，相信大家就能找到最適合自己的妝容和風格！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「新手化妝常見疑問」相關討論則數。觀測期間：2022/11/01~2023/11/01，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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