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大同新生活特展週末華山免費入場 超萌迪士尼電鍋、粉色超薄冰箱亮相

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
迪士尼100周年限定款電鍋，買大送小。記者黃筱晴／攝影
迪士尼100周年限定款電鍋，買大送小。記者黃筱晴／攝影

跨世代的百年經典品牌大同家電，即日起至11月12日，每天10-18點，於華山1914文化創意產業園區中4A館舉辦「大同新生活特展」，除了展出全系列產品、即將上市的新品之外，更有精彩豐富的互動遊戲，像是闖關大挑戰、大同寶寶SHOW TIME、孩子的美味餐桌-型男主廚吳秉承料理秀、以及快問快答等活動，現場另備有漫畫風大同寶寶特製口罩、可愛造型磁鐵及迷你大同電鍋盒玩等豐富互動小禮，活動免費入場，邀請大小朋友一同前往同樂。

特展現場最吸睛的就是迪士尼/漫威系列聯名家電，推出不同容量、功能的電鍋、電子鍋、美食鍋等，看好年輕族群喜愛與眾不同的心情，亦有全台首款訂製電鍋，可依據消費者喜好客製化創造出獨一無二的專屬配色、圖案，還能雷雕字樣，送禮也超體面。

令人眼睛一亮的家電新品還有玩色變頻超薄對開冰箱，採用少見淺粉色搭白色的雙色玻璃設計，最大特色是643mm超薄機身，可完美吻合台灣系統廚具檯面深度規格，547L大容量、37%超大冷凍容積比，也符合現代家庭一週採購一次的大冷凍庫需求，且全系列新1級能效超級省電。而新推出的大同洗脫烘滾筒洗衣機，除配有IoT網遠端控制功能，更新增洗劑智慧管家功能，可偵測洗衣量多寡自動投入洗劑。

另外，現場也展出即將在明年農曆年前陸續上市的小家電新品，包括RO瞬熱製冷淨飲機、3.8L廚餘機、4人份洗碗機，都是近期非常受到矚目的熱門產品，尤其符合北部都會地區使用者需求，幫助解決飲水、廚餘、洗碗等日常繁雜家務的需求。

現場同步推出多樣限定優惠，包括單筆消費滿5000元贈大同×UNIQLO台灣經典品牌聯名T恤、買大同迪士尼/漫威系列家電送驚奇隊長2電影海報乙張，現場消費滿額還可享好禮多選一，電視、冰箱、除濕機等多樣商品直接帶回家。另外，即日起至12月底前，全台不限通路購買指定大同商品單筆消費滿千元，上網登錄發票月月再抽總計價值百萬的實用家電產品。

即日起至11月12日，每天10-18點，於華山1914文化創意產業園區中4A館舉辦「大同新生活特展」。記者黃筱晴／攝影
即日起至11月12日，每天10-18點，於華山1914文化創意產業園區中4A館舉辦「大同新生活特展」。記者黃筱晴／攝影
大同溫控手沖電茶壺搭配迷你小電鍋的設計，可共用加熱底座，非常適合單人租房、小份量料理使用。記者黃筱晴／攝影
大同溫控手沖電茶壺搭配迷你小電鍋的設計，可共用加熱底座，非常適合單人租房、小份量料理使用。記者黃筱晴／攝影
大同全新RO瞬熱製冷淨飲機，預計明年農曆年前上市。記者黃筱晴／攝影
大同全新RO瞬熱製冷淨飲機，預計明年農曆年前上市。記者黃筱晴／攝影
大同也推出大容量氣炸鍋，特色是可開關燈，搭配透明玻璃可觀察內部食材狀況。記者黃筱晴／攝影
大同也推出大容量氣炸鍋，特色是可開關燈，搭配透明玻璃可觀察內部食材狀況。記者黃筱晴／攝影
大同全新3.8L廚餘機，預計明年農曆年前上市。記者黃筱晴／攝影
大同全新3.8L廚餘機，預計明年農曆年前上市。記者黃筱晴／攝影
大同玩色變頻超薄對開冰箱採用少見的雙色玻璃設計，超薄機身可完美吻合台灣系統廚具檯面規格。圖／大同提供
大同玩色變頻超薄對開冰箱採用少見的雙色玻璃設計，超薄機身可完美吻合台灣系統廚具檯面規格。圖／大同提供
即日起至11月12日，每天10-18點，於華山1914文化創意產業園區中4A館舉辦「大同新生活特展」。記者黃筱晴／攝影
即日起至11月12日，每天10-18點，於華山1914文化創意產業園區中4A館舉辦「大同新生活特展」。記者黃筱晴／攝影
大同空調主打全系列新機種超越國家標準提前符合2025新1級能效，使用R32新環保冷媒。圖／大同提供
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迪士尼100周年推出一系列限定款家電，以經典角色為元素，讓廚房空間更有趣。圖／大同提供
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大同洗脫烘滾筒洗衣機，除配有IoT網遠端控制功能，更新增洗劑智慧管家功能，可偵測洗衣量多寡自動投入洗劑。記者黃筱晴／攝影
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大同全新4人份洗碗機，預計明年農曆年前上市。記者黃筱晴／攝影
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