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多巴胺風格太可愛！Dyson炫彩粉霧拼色吹風機激發滿滿少女心

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Dyson客座造型師於活動現場使用Dyson Supersonic吹風機、Dyson Airwrap多功能造型器演繹多款今年秋冬必備的大勢髮型。圖／Dyson提供
Dyson客座造型師於活動現場使用Dyson Supersonic吹風機、Dyson Airwrap多功能造型器演繹多款今年秋冬必備的大勢髮型。圖／Dyson提供

Dyson Supersonic吹風機全新炫彩粉霧拼色限定款來了！這款原本只有日本限定的超可愛配色，因為被大家狂敲碗求訂購，現在也正式在台灣推出。有別於以往慣用的金屬色設計，這次首度推出的限定款「炫彩粉霧拼色」是以James Dyson於1980年代所設計的首款真空吸塵器G-Force為靈感來源，機身、配件，以及外盒設計，都由柔霧粉、蜜柑橙和薄荷綠3種大膽活潑的色彩構成，主機更運用特殊的緞面漆塗層，呈現出彷如綢緞般的絲滑的陶瓷質感，手感非常特別。

Dyson表示，公司內部其實有個專門研究材質、色彩和飾面的團隊，持續針對全系列產品的外形設計進行研發。而造型系列因為使用的頻率高、握持在手上的時間長，比起吸塵器，在選擇時更偏向個人取向，因此團隊也更勇於挑戰不同色彩風格。隨著今年復古風潮回歸，從Y2K、多巴胺，到近期流行的美拉德，風格都鮮明搶眼，也讓Dyson今年秋冬選擇跳脫沈穩色系，增添繽紛有趣的色彩。

新一代Dyson Supersonic吹風機配備Dyson數位馬達V9並結合Air Multiplier氣流倍增技術，內建智慧溫控技術更能每秒偵測溫度超過40次，避免高溫對髮質造成傷害，也能減少染髮因熱導致褪色的機會。現在組合內配備多達4款磁吸式吹嘴，包括順髮吹嘴、造型集風吹嘴、柔和乾髮吹嘴以及最新版的二合一抗毛躁順髮吹嘴，除了日常乾髮，同時也能滿足不同髮質與造型需求，趁著年末派對造型旺季來臨前入手正是時候。

Dyson Supersonic吹風機配備多達4款磁吸式吹嘴，包括順髮吹嘴、造型集風吹嘴、柔和乾髮吹嘴以及二合一抗毛躁順髮吹嘴，滿足不同髮質與造型需求。圖／Dyson提供
Dyson Supersonic吹風機配備多達4款磁吸式吹嘴，包括順髮吹嘴、造型集風吹嘴、柔和乾髮吹嘴以及二合一抗毛躁順髮吹嘴，滿足不同髮質與造型需求。圖／Dyson提供
Dyson Airwrap造型器髮捲輕鬆一轉設定氣流方向，分區打造完美弧度，在家輕鬆完成捲度造型。圖／Dyson提供
Dyson Airwrap造型器髮捲輕鬆一轉設定氣流方向，分區打造完美弧度，在家輕鬆完成捲度造型。圖／Dyson提供
Dyson Supersonic在台推出全新限定版炫彩粉霧拼色，以柔霧粉、蜜柑橙、薄荷綠搭出炫彩配色。圖／Dyson提供
Dyson Supersonic在台推出全新限定版炫彩粉霧拼色，以柔霧粉、蜜柑橙、薄荷綠搭出炫彩配色。圖／Dyson提供
Dyson有史以來最可愛的配色結合專業美髮科技，打造實用與美感兼具的造型工具。圖／Dyson提供
Dyson有史以來最可愛的配色結合專業美髮科技，打造實用與美感兼具的造型工具。圖／Dyson提供
10月份推出，同樣超搶眼的「星空藍粉霧色」，融合活潑明豔的星空藍色以及細膩柔和的粉霧色，為秋冬增添活力色彩。圖／Dyson提供
10月份推出，同樣超搶眼的「星空藍粉霧色」，融合活潑明豔的星空藍色以及細膩柔和的粉霧色，為秋冬增添活力色彩。圖／Dyson提供
Dyson Supersonic吹風機炫彩粉霧拼色即日起於Dyson官網或官方授權通路銷售，售價14600元。圖／Dyson提供
Dyson Supersonic吹風機炫彩粉霧拼色即日起於Dyson官網或官方授權通路銷售，售價14600元。圖／Dyson提供

吹風機 團隊

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