多巴胺風格太可愛！Dyson炫彩粉霧拼色吹風機激發滿滿少女心

Dyson Supersonic吹風機全新炫彩粉霧拼色限定款來了！這款原本只有日本限定的超可愛配色，因為被大家狂敲碗求訂購，現在也正式在台灣推出。有別於以往慣用的金屬色設計，這次首度推出的限定款「炫彩粉霧拼色」是以James Dyson於1980年代所設計的首款真空吸塵器G-Force為靈感來源，機身、配件，以及外盒設計，都由柔霧粉、蜜柑橙和薄荷綠3種大膽活潑的色彩構成，主機更運用特殊的緞面漆塗層，呈現出彷如綢緞般的絲滑的陶瓷質感，手感非常特別。

Dyson表示，公司內部其實有個專門研究材質、色彩和飾面的團隊，持續針對全系列產品的外形設計進行研發。而造型系列因為使用的頻率高、握持在手上的時間長，比起吸塵器，在選擇時更偏向個人取向，因此團隊也更勇於挑戰不同色彩風格。隨著今年復古風潮回歸，從Y2K、多巴胺，到近期流行的美拉德，風格都鮮明搶眼，也讓Dyson今年秋冬選擇跳脫沈穩色系，增添繽紛有趣的色彩。