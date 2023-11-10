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多巴胺風格太可愛！Dyson炫彩粉霧拼色吹風機激發滿滿少女心
Dyson Supersonic吹風機全新炫彩粉霧拼色限定款來了！這款原本只有日本限定的超可愛配色，因為被大家狂敲碗求訂購，現在也正式在台灣推出。有別於以往慣用的金屬色設計，這次首度推出的限定款「炫彩粉霧拼色」是以James Dyson於1980年代所設計的首款真空吸塵器G-Force為靈感來源，機身、配件，以及外盒設計，都由柔霧粉、蜜柑橙和薄荷綠3種大膽活潑的色彩構成，主機更運用特殊的緞面漆塗層，呈現出彷如綢緞般的絲滑的陶瓷質感，手感非常特別。
Dyson表示，公司內部其實有個專門研究材質、色彩和飾面的團隊，持續針對全系列產品的外形設計進行研發。而造型系列因為使用的頻率高、握持在手上的時間長，比起吸塵器，在選擇時更偏向個人取向，因此團隊也更勇於挑戰不同色彩風格。隨著今年復古風潮回歸，從Y2K、多巴胺，到近期流行的美拉德，風格都鮮明搶眼，也讓Dyson今年秋冬選擇跳脫沈穩色系，增添繽紛有趣的色彩。
新一代Dyson Supersonic吹風機配備Dyson數位馬達V9並結合Air Multiplier氣流倍增技術，內建智慧溫控技術更能每秒偵測溫度超過40次，避免高溫對髮質造成傷害，也能減少染髮因熱導致褪色的機會。現在組合內配備多達4款磁吸式吹嘴，包括順髮吹嘴、造型集風吹嘴、柔和乾髮吹嘴以及最新版的二合一抗毛躁順髮吹嘴，除了日常乾髮，同時也能滿足不同髮質與造型需求，趁著年末派對造型旺季來臨前入手正是時候。
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