才不只有挽肉と米！精選7家日式漢堡排讓你化身白飯殺手

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「日式漢堡排」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP7日式漢堡排排行。

日式漢堡排是一種將絞肉拍打成圓形，經過煎烤或烘焙後，搭配各種醬汁和配菜的美食，它不同於美式漢堡，沒有麵包夾著肉餅，而是直接配白飯或沙拉吃，日式漢堡排的肉質鬆軟多汁，醬汁香甜濃郁，是日本家庭常見的家常菜，也受到許多人的喜愛，近年來，台灣也出現了許多日式漢堡排專賣店，不用飛到日本便能吃到正宗日式漢堡排，因此吸引了不少饕客前往品嚐！

「挽肉ト米」A5和牛肉汁超濃郁 「米與多蜜」多種醬料口味隨你搭配 ▲ 網友熱議TOP7日式漢堡排 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「日式漢堡排」的相關話題討論，可以發現被譽為日本漢堡天花板的「挽肉ト米」引發社群熱議，首間海外分店就插旗台北市中山區，從開幕至今人潮仍然不減，網友大讚「這漢堡排的厚度太厲害了」、「漢堡肉一咬就在嘴裡爆汁，口感和肉汁真的很迷人，使用一見鍾情米，鬆軟清爽香甜，跟著漢堡排一起吃真的很美味」，該店的漢堡排使用日本鹿兒島的A5極黑和牛製成，肉汁非常濃郁外，再搭配以日本進口羽釜鍋現煮的白飯，一口吃下去能夠感受到店家滿滿的講究。

不過由於日本和台灣的漢堡排是使用不同品種的牛肉製作，饕客們也就分享了各自不同的心得，「在台灣吃到還是很感動，是好吃的，但日本原版真的太強了，台灣目前只有這裡吃得到這個味道，很接近了」、「我沒有吃過日本，但聽吃過台日的朋友說，使用A5和牛的台灣勝出。（日本是用國產牛）」，兩種漢堡排都有各自的擁護者，但都是很美味的，推薦沒吃過的人可以嘗試一下，和平時吃到的漢堡排真的有所不同。

位於台北松山的「米與多蜜」，特色是有多種醬料口味可以與漢堡排搭配食用，有人就直呼「超愛明太子和松露白醬，會選不出來」，以及招牌的秘製多蜜醬也是必點，而該店的漢堡排是以牛豬混合調製，網友也補充店家相當貼心，「不吃牛的也還有純豬肉漢堡排可以選擇」、「最近還推出三種素食者可食用的漢堡排」，連素食者都一併照顧到了；米與多蜜還有提供有外帶、外送餐盒的服務，為保新鮮現點現做，對附近的上班族來說是一大福音，又多了一個午餐好選擇。

此外，坐落於台北東區的「肉旨房」，以高溫鐵板來取代炭爐，更能鎖住漢堡排的肉汁，會先將漢堡排在鐵板上煎至半熟，再送到顧客的個人炭槽，讓客人能自行加熱至喜歡的熟度，這樣利用鐵板先烹調，再以炭爐薰香的作法，也能避免客人用完餐全身都是油煙味的困擾。

網友表示「廚師將肉排煎得剛剛好，再放在個人爐台上，用炭火再燻個兩到三分鐘，外層帶點炭香味，內層的肉排還有很多肉汁」、「中間是鐵板、外圈是炭爐的板前座位，是很創新的用餐設計，大家都圍著板前像是吃鐵板燒一樣，但是在鐵板上煎好的主食，會送到你面前的炭爐再烤一次，是儀式感滿滿的用餐型態」，特別的用餐體驗備受好評，而該店同時有提供牛、雞、豬三種肉類的漢堡排，讓無法吃牛的族群一樣不必擔心，也因為店家的主打的平價價位，不少人都會選擇把牛、雞、豬的漢堡排全部吃過一輪，讓味蕾超滿足。

你有吃過日式漢堡排了嗎？你喜歡什麼樣口感的漢堡排呢？每間店家都有自己的特色和風格，不妨參考以上介紹的日式漢堡排店家，了解他們有什麼樣口味的醬汁和配菜，或是他們獨有的特色亮點，來找到適合你的選擇，趕緊找個時間訂位，好好享受一場專屬於日式漢堡排的盛宴吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「日式漢堡排」相關討論則數。觀測期間：2022/10/01~2023/10/25，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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