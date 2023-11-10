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中國信託當代繪畫獎首獎從缺 「聖母與妓女」等獲優選

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
洪瑄以〈突圍〉獲中國信託當代繪畫獎優選。圖／洪瑄提供
洪瑄以〈突圍〉獲中國信託當代繪畫獎優選。圖／洪瑄提供

第二屆「中國信託當代繪畫獎」評選結果揭曉。本屆首獎從缺，三件優選作品分別為：吳逸寒「聖母與妓女」、洪瑄「突圍」、蕭珮宜「寶藏船 II」。增列兩件優選作品為曾霆羽「貳參老梗-蒼芎觀」、羅智信「用蝸牛畫蝸牛」。優選作品將由中國信託文教基金會典藏，17件入選作品明年3月15日於關渡美術館展出。

此獎是全台唯一以「當代繪畫」為定位的藝術獎項，第二屆投件數達802件再創新高。評審表示，本屆入選藝術家們透過「繪畫」詮釋「當代」所面對的議題或現象，無論是在藝術表現、選材上表現都極為亮眼。但評審團經多輪激烈的辯論後，對於首獎仍未達共識，優選者共識相對較高，因此決議「首獎從缺」。

「首獎從缺不是對參賽者的消極作用，而是對獎項未來有更高度的期許。」評審團主席林平表示，獎項的真正價值不是補助不足，也不僅只是支持或鼓勵。從時代的角度來看，更應該強調良性競爭，創作得以彰顯時代精神的卓越性。

評審團提議以原首獎80萬獎金增列兩名優選，主辦單位中國信託文教基金會正面回應，期盼鼓勵更多藝術家投入當代繪畫創作。

優選作品「寶藏船 II」畫作融入貼箔、繪畫與版畫，向觀畫者提問:如果人類眼中的廢墟船。可能成為動物的寶藏船，現在極力避免的災害，是否會成為生命重生的契機？

另一件優選作品「聖母與妓女」是唯一描繪具像人體的優選作品，對女性身份及義務進行辯證，也呼應「#MeToo」運動。台北藝術大學美術學院副教授、評審陳曉朋指出，創作者透過畫作質問觀者，「一定要長怎樣，才是聖母或妓女？」而「突圍」融入建築工地場景與圍棋對弈的意象，將現在與過去的水墨技法與符號進行重構。

本屆獲獎及入選作品中，水墨媒材的作品共三件，相較第一屆比例更高。除了洪瑄的「突圍」，曾霆羽的「貳參老梗-蒼芎觀」以水墨和銅箔等媒材，表現往返兩岸體驗到的文化轉變與情感切換。

評審姚瑞中觀察發現，因應科技發展，許多作品反而更注重手工性的質感，容許人工的錯誤性和瑕疵的藝術呈現、無法預設的路徑及描繪，誕生了電腦無法完成的作品。如羅智信的優選作品「用蝸牛畫蝸牛」利用蝸牛殼、桃

園紅土製成顏料的創作即為一例。

評審王嘉驥認為，水墨與相關媒介的作品表現突出，反映出過往幾年來的創作情勢。不少創作者引入不同的物質材料或媒介，甚至結合影像手段或立體構造，或開拓繪畫固有的向度。

中國信託文教基金會表示，台灣官方或地方獎項多為綜合類,「繪畫」類創作逐漸邊緣化。「中國信託當代繪畫獎」補足這個缺口，力求突破繪畫被邊緣化的困境。以不限主題、不限媒材、不限尺寸的開放性，鼓勵當代繪畫創作。本屆評審團主席林平認為，每一屆的作品與評審的評議觀點，都在回應「當代繪畫」的價值觀，同時也在創造台灣繪畫領域的各種可能，這也正是中國信託文教基金會舉辦獎項的初衷。

本屆優選作品將由中國信託文教基金會典藏，明年 3 月 15 日至 6 月 9 日將於關渡美術館展出 17 件入選作品並舉行頒獎典禮。中國信託當代繪畫獎官網:https://bit.ly/40wYc5x

吳逸寒以〈聖母與妓女〉獲中國信託當代繪畫獎優選。圖／吳逸寒提供
吳逸寒以〈聖母與妓女〉獲中國信託當代繪畫獎優選。圖／吳逸寒提供
蕭珮宜以〈寶藏船 II〉作品獲中國信託當代繪畫獎優選。圖／蕭珮宜提供
蕭珮宜以〈寶藏船 II〉作品獲中國信託當代繪畫獎優選。圖／蕭珮宜提供
曾霆羽以〈貳參老梗-蒼穹觀〉獲中國信託當代繪畫獎增列優選。圖／曾霆羽提供
曾霆羽以〈貳參老梗-蒼穹觀〉獲中國信託當代繪畫獎增列優選。圖／曾霆羽提供
羅智信以〈用蝸牛畫蝸牛〉獲中國信託當代繪畫獎增列優選。圖／羅智信提供
羅智信以〈用蝸牛畫蝸牛〉獲中國信託當代繪畫獎增列優選。圖／羅智信提供

信託 蝸牛 美術館

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