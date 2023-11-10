栗子魔方、抹茶可頌！日日烘焙坊「9款新品」限時開賣

新開幕的「台北漢來大飯店」內的「日日烘焙坊」，自即日起以LESCURE萊思克AOP發酵奶油為素材，全新推出「栗子魔方」、「焦糖鹽之花」、「檸檬生乳酪」等9款新品，為麵包與甜點愛好者，迎來充滿奶油香氣的食慾之秋。

LESCURE萊思克AOP發酵奶油為法國最佳工藝技師（MOF）選拔賽唯一指定奶油，標榜乳源皆來自法定夏朗德保護產區，並以傳統工法製成毫無添加劑的奶油，具有質地細緻、口感滑順綿密的特質。此次所推出的9款新品中，即是將甜點的元素融入麵包中。「栗子魔方」造型如同縮小版的千層吐司，在立方體中又填入甜度適中的法國栗子泥，帶來香甜溫潤的滋味，每顆130元。

「焦糖鹽之花」則是透過折疊麵團的手法，創造鬆脆密實的口感，並且擠入以LESCURE萊思克發酵奶油熬煮的焦糖醬，並添加法國鹽之花、巧克力巴瑞脆片平衡風味，每顆140元。「榛果布朗尼」具有層次分明的口感，並吃得到榛果巧克力醬和特製布朗尼，每顆140元。針對喜愛酸甜口感的民眾，還有「檸檬生乳酪」、「藍莓乳酪」等品項可選。