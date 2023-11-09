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Delvaux、Chloé節慶系列 刺繡工藝加持預約來年豐碩
隨著節慶的來到，精品品牌除了推出節慶形象廣告，也帶來了豐富的季節限定、風格商品推薦。其中Chloé節慶系列是將Chloé x Karl Lagerfeld展覽中「萊茵石水鑽箭頭」化為多款華麗閃耀單品，比利時王室愛用包款Delvaux則以手工刺繡作品呈現出「花火」意象，也像摯友與家人團聚時的心意，燦爛盛放。
今年七月時，Chloe則於微風南山快閃店中展出「Chloé x Karl Lagerfeld」為主題的特展。其中「老佛爺」卡爾拉格斐曾在Chloé的1983年秋冬系列的一款黑色針織洋裝中具現了一幅鑲嵌萊茵石水鑽的箭頭，前衛、高度符碼化，也帶來了速度感與驚喜。
箭頭圖案因而出現在皮件包款上，無論是Penelope小型手提包的黑色皮革限量款、Penelope迷你手提包與手拿包上，手工刺繡的每一個箭頭都需要兩位珠寶工匠合作、共花費15至22個小時製作，像是一個帶有祝福與希望的箭頭、指向遠方，讓美好成真。
自1883年成為比利時王室愛用品牌的Delvaux，秋冬新款Caprice Firework包款的表面，經過工匠以長時間刺繡，讓包款表面呈現出高度和諧與對比的花火（firework）意象，同系列再有黑色Brilliant Firework包、黑色Lingot Clutch Firework手拿包、黑色Tempete Small Firework包；Delvaux的包款原本各自擁有精湛的皮革與製造工藝，並呈現優雅古典也不失現代感的輪廓，再加上刺繡珠飾工藝後，讓原本深邃的黑色皮革賦予了閃耀視覺，也像深夜的煙火般，在夜空中炸裂，為每一個相聚時刻帶來笑聲、歡樂與感恩，謝謝一整年的豐盛、最終眺望來年。
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