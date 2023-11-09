Delvaux、Chloé節慶系列 刺繡工藝加持預約來年豐碩

隨著節慶的來到，精品品牌除了推出節慶形象廣告，也帶來了豐富的季節限定、風格商品推薦。其中Chloé節慶系列是將Chloé x Karl Lagerfeld展覽中「萊茵石水鑽箭頭」化為多款華麗閃耀單品，比利時王室愛用包款Delvaux則以手工刺繡作品呈現出「花火」意象，也像摯友與家人團聚時的心意，燦爛盛放。

有珠寶的吉他是節慶系列的第二個關鍵圖騰，並向「老佛爺」的錯視設計致意。圖／Chloé提供

今年七月時，Chloe則於微風南山快閃店中展出「Chloé x Karl Lagerfeld」為主題的特展。其中「老佛爺」卡爾拉格斐曾在Chloé的1983年秋冬系列的一款黑色針織洋裝中具現了一幅鑲嵌萊茵石水鑽的箭頭，前衛、高度符碼化，也帶來了速度感與驚喜。

1983年由「老佛爺」操刀設計的嵌萊茵石水鑽箭頭，前衛、高度符碼化，也帶來速度感與驚喜。圖／Chloé提供

箭頭圖案因而出現在皮件包款上，無論是Penelope小型手提包的黑色皮革限量款、Penelope迷你手提包與手拿包上，手工刺繡的每一個箭頭都需要兩位珠寶工匠合作、共花費15至22個小時製作，像是一個帶有祝福與希望的箭頭、指向遠方，讓美好成真。

手工刺繡的每一個箭頭都需要兩位珠寶工匠合作、共花費15至22個小時製作。圖／Chloé提供