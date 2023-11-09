奶香炸裂首登場！7-ELEVEN CITY CAFE「厚乳拿鐵」奶量+20% 門市限時14天第2杯半價

搶攻溫暖商機，7-ELEVEN CITY CAFE針對咖啡口味分眾需求，以多樣化風味滿足咖啡愛好者，回應消費者期待希望品嚐揉合濃厚奶香與咖啡醇香拿鐵，自11月15日起CITY CAFE首推加量20%乳量的「厚乳拿鐵」，以「一杯不苦的拿鐵」於秋冬時節獻上暖沁滋味。

7-ELEVEN持續深耕CITY系列已連續19年呈現正成長，為回應消費者肯定與期待並符合多元需求，CITY CAFE持續探索一杯不簡單的咖啡，觀察到隨著氣溫變化讓醇厚型咖啡風味需求提升，年輕族群及新鮮人也偏愛奶香口味較純厚的拿鐵，因此在消費者期待更具奶香拿鐵盼望下，CITY CAFE「厚乳拿鐵」以增量20%乳量滿足味蕾。

根據7-ELEVEN觀察，以整體來看發現拿鐵的占比將近5成，偏愛拿鐵的消費者特別注重「濃厚感」、「咖啡味與奶香結合」。7-ELEVEN為滿足咖啡愛好者不同風味需求，採雙市場區隔操作，針對不喜愛重咖啡因與追求滑順豐厚奶量口感推出「厚乳拿鐵」，將奶量加量20%成就「一杯不苦的拿鐵」，感受厚醇濃韻、奶香絲滑。

歡慶新品上市，7-ELEVEN串聯線上線下推出優惠，門市自11月15日至11月28日限時14天，「厚乳拿鐵」（每杯售價65元）可享第2杯半價（以五捨六入計）、再享OPEN POINT點數10倍送；「OPEN POINT APP行動隨時取」則於11月15日至11月21日限時7天，推出「新品嚐鮮價」厚乳拿鐵買2送2，每日限量8,000組、每日每會員限購2組，可兌換至12月31日，不僅可自己享用，更可轉贈親友。

不僅如此，CITY TEA現萃茶掌握茶飲市場商機，將純茶提升專利拚配技術，增加浸潤與茶量10%以上，使青茶茶感升級、清香濃郁；無糖紅茶果香明顯、不苦不澀；微糖紅茶甜香層次、適口更佳，並榮獲2023年「食品界米其林」 ITQI二星風味絕佳獎章，成就國際認證好茶。