買1送1！niko bakery×辻利茶舗 「抹茶草莓生吐司」限量開賣
富錦樹集團旗下生吐司品牌「niko bakery」與來自日本京都的百年抹茶品牌「辻利茶舗」，自11月10日起聯手推出「抹茶草莓生吐司」，每日限量100顆。開賣前3天購買，還可加送「妮可元氣吐司」兌換券，現享「買1送1」優惠。
niko bakery過去就曾攜手「黃飛紅」、「阿華田」等不同品牌，推出特殊口味的聯名生吐司。在聖誕佳節前，niko bakery再與辻利茶舗合作，推出「抹茶草莓生吐司」。麵包體延續使用日本進口一級麵粉與天然發酵奶油，同時添加由石臼研磨的宇治抹茶「丸倉」，以及來自鹿兒島地區、少數無農藥栽培並獲得雨林認證的抹茶「丸香」，藉由兩種抹茶不同的特色，帶來豐富的茶香層次與色澤。另外還添加新鮮草莓果乾、法國天然草莓果泥，不僅帶來雙色螺旋的紋路，也增添清新莓果酸甜。
「抹茶草莓生吐司」自11月10日至12月31日期間限定販售，每條230元，限於每週二、四、五、六、日的下午13:00出爐，每日限量100顆。11月10日至11月12日期間，至niko bakery華山、迪化店購買抹茶草莓生吐司，就免費贈送「妮可元氣吐司」兌換券1張，每店限量20名。
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