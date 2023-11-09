快訊

團客政策為何轉彎？陸委會：新疆車禍處理讓政府覺得「準備好了」

乘客喊好冷…飛到逾4千公尺高空驚覺「窗戶不見」 英客機緊急返航

來台保密到家！旁人笑「張夫人來不及準備晚餐」 黃仁勳親揭今晚行蹤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環團推「緣滅雙11 物慾斷捨離」 盼民眾冷靜勿衝動購物

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環團RE-THINK今年在雙11檔期推出「緣滅雙11 物慾斷捨離」網頁，呼籲消費者勿過度消費。圖／環團RE-THINK提供
環團RE-THINK今年在雙11檔期推出「緣滅雙11 物慾斷捨離」網頁，呼籲消費者勿過度消費。圖／環團RE-THINK提供

每逢雙11購物節，台灣各大電商平台與品牌都會強打不少優惠活動，近年甚至從10月底就開始推出暖身歡慶優惠，但根據環境部統計，2022年台灣網購包裝垃圾逾2.4億件，產生超過11萬公噸排放量，環團RE-THINK重新思考發現「衝動購物」是問題根源，因此今年反其道而行，在雙11檔期推出「緣滅雙11 物慾斷捨離」網頁逆勢與業者搶流量，呼籲消費者勿過度消費。

根據劍橋大學於2023年調查指出 ，消費者僅需0.3秒就能做出購買決策，而較為複雜、具有6至12個選項的消費決策，也僅需6至18秒就能完成。因此，RE-THINK今年推出「緣滅雙十一 物欲斷捨離」網頁（https://1111.rethinktw.org/），有莊嚴音樂、心經呈現，鼓勵民眾進入靜心，如果有一時購物慾望，停留久一點來打消念頭。

針對無宗教信仰的民眾，也提供「勿貪勿買太多心經」版本供抄寫，內容「...打折無益。免運不理。眾生垂憐。是靜心咒。是帳單揉皺。避月底吃土。解退貨之苦。除垃圾之害。是故離買得樂。」幽默又扣連消費者心理，也讓消費者有機會透過冷靜與反思，降低膨漲的消費慾望所帶來的環境負荷。

RE-THINK重新思考創辦人黃之揚表示，很多行銷都建立在社會心理學上，也就是操控人的心理弱點，若需要時，盡可能地謹慎消費，好好做選擇，盡可能保存及維持。

黃之揚說，「緣滅雙十一」網頁目標在11月30日前募集11萬1111 人次，若成功累積停留時間達100萬分鐘，將解鎖「功德迴向淨灘修行」活動，把積累善念化為淨灘實際行動，邀請消費者共同從源頭減廢，淨化地球。

RE-THINK表示，活動即日起上線，盼11月30日前募集10萬人上網靜心，達標停留100萬分鐘，RE-THINK將再加碼舉辦淨灘。

RE-THINK表示，盼11月30日前募集10萬人上網靜心，達標停留100萬分鐘，將再加碼舉辦淨灘。圖／環團RE-THINK提供
RE-THINK表示，盼11月30日前募集10萬人上網靜心，達標停留100萬分鐘，將再加碼舉辦淨灘。圖／環團RE-THINK提供

消費者 雙11 斷捨離

延伸閱讀

年底清家裡！整理物品前自問五大問題 更能成功「斷捨離」

台南扇形鹽田倒立水母現蹤 環團監測公布生態豐富

影／環團盼無煤中火 眾參選人能解決就支持

影／陳椒華攜手環團 呼籲總統參選人支持褐轉綠政策

相關新聞

環團推「緣滅雙11 物慾斷捨離」盼民眾冷靜勿衝動購物

每逢雙11購物節，台灣各大電商平台與品牌都會強打不少優惠活動，近年甚至從10月底就開始推出暖身歡慶優惠，但根據環境部統計...

4種口味「25cm水果蜜樂酥」 微熱山丘新品牌插旗松菸

以鳳梨酥、蘋果酥等點心為招牌的「微熱山丘」，自11月11日起，將於台北松山文創園區開設全新品牌「Smille 微笑蜜樂」...

Nintendo Live首度在台登場 7遊戲、3挑戰賽邀民眾同樂

任天堂一年一度舉行的線下實體活動「Nintendo Live」將首次於台北舉行！這週末11月11日、11月12日共2天，...

吃漢堡換啤酒！金色三麥全新品牌 麥漢堡插旗新莊宏匯

金色三麥集團旗下全新品牌「麥漢堡（SUNMAI BURGER）」，11月10日將於新莊宏匯廣場盛大開幕，不但斥資百萬引進...

台灣消費者好識貨！Michael Kors頂級系列熱賣 品牌加碼引進50％款式吸客

經過春夏少量款式的試水溫，獲得空前歡迎，讓美國時尚品牌Michael Kors有底氣，於正式換季時帶來更多的Michael Kors Collection系列秋冬女裝。無論是日常外出穿搭、優雅風格還是華麗的亮片設計元素都一應俱全，讓識貨的人有更多敗家的理由。

高雄翰品酒店推「永續春酒尾牙宴」 為地球環境盡心力

環保、友善環境的「食尚」潮流席捲全球，高雄翰品酒店推出「永續春酒尾牙宴」，從食材來源、環境足跡等面向標舉永續議題，讓消費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。