環團推「緣滅雙11 物慾斷捨離」 盼民眾冷靜勿衝動購物

每逢雙11購物節，台灣各大電商平台與品牌都會強打不少優惠活動，近年甚至從10月底就開始推出暖身歡慶優惠，但根據環境部統計，2022年台灣網購包裝垃圾逾2.4億件，產生超過11萬公噸排放量，環團RE-THINK重新思考發現「衝動購物」是問題根源，因此今年反其道而行，在雙11檔期推出「緣滅雙11 物慾斷捨離」網頁逆勢與業者搶流量，呼籲消費者勿過度消費。

根據劍橋大學於2023年調查指出 ，消費者僅需0.3秒就能做出購買決策，而較為複雜、具有6至12個選項的消費決策，也僅需6至18秒就能完成。因此，RE-THINK今年推出「緣滅雙十一 物欲斷捨離」網頁（https://1111.rethinktw.org/），有莊嚴音樂、心經呈現，鼓勵民眾進入靜心，如果有一時購物慾望，停留久一點來打消念頭。

針對無宗教信仰的民眾，也提供「勿貪勿買太多心經」版本供抄寫，內容「...打折無益。免運不理。眾生垂憐。是靜心咒。是帳單揉皺。避月底吃土。解退貨之苦。除垃圾之害。是故離買得樂。」幽默又扣連消費者心理，也讓消費者有機會透過冷靜與反思，降低膨漲的消費慾望所帶來的環境負荷。

RE-THINK重新思考創辦人黃之揚表示，很多行銷都建立在社會心理學上，也就是操控人的心理弱點，若需要時，盡可能地謹慎消費，好好做選擇，盡可能保存及維持。

黃之揚說，「緣滅雙十一」網頁目標在11月30日前募集11萬1111 人次，若成功累積停留時間達100萬分鐘，將解鎖「功德迴向淨灘修行」活動，把積累善念化為淨灘實際行動，邀請消費者共同從源頭減廢，淨化地球。