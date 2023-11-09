Nintendo Live首度在台登場 7遊戲、3挑戰賽邀民眾同樂

任天堂一年一度舉行的線下實體活動「Nintendo Live」將首次於台北舉行！這週末11月11日、11月12日共2天，10:00-18:00於台北世界貿易中心A區盛大登場，「Nintendo Live 2023 TAIPEI」活動內容將以任天堂的遊戲和角色為主題，會場內將設置遊戲體驗攤位、可拍照留念的攝影區及商品販售區，適合不同年齡的人士參與，更歡迎與家人、朋友一起報名參加。

會場內設置的遊戲體驗攤位包含《超級瑪利歐兄弟 驚奇》、《薩爾達傳說 王國之淚》、《斯普拉遁 3》、《皮克敏４》、《集合啦！動物森友會》、《寶可夢朱／紫》及《星之卡比 探索發現》，除了體驗活動之外，還有「瑪利歐賽車8豪華版」和「斯普拉遁3」大賽，在比賽中奪冠的玩家將會代表台灣出國比賽。

現場還有《Nintendo Switch運動》保齡球大賽、《超級瑪利歐兄弟 驚奇》合作闖關挑戰、《薩爾達傳說 王國之淚》赤膊上陣進階神廟限時挑戰賽，小學生以下家庭還能參加限定的Nintendo Switch Family Play Zone，完成指定遊戲體驗後即可獲得贈品。

活動免費入場，但需事前透過Klook指定網站預約，分為一般票及家庭票，家庭票可一次預約2～4名，需包含至少1位17歲或以下人士及1位年滿18歲人士。目前不定期可能釋出未完成名額，還沒預約到的可以常常上線刷新看看。