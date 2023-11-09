楊紫瓊喜成Balenciaga品牌大使 帥曬「黑白」潮

精品圈又有超強「聯手」新誕生！繼今年7月時Balenciaga宣布邀請法國資深影后Isabelle Huppert與泰國新生代男演員「PP」PP Krit Amnuaydechkorn出任品牌大使，品牌今日再宣布：已邀請奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）成為全新品牌大使。

無論在東西方影壇都擁有精彩身影與傑出表現的楊紫瓊，今年三月時再以「媽的多重宇宙」成為影史首位亞裔影后；而今年楊紫瓊也和Balenciaga擁有多次坐，包含身穿品牌高訂禮服出席第76屆坎城電影節、出席開雲集團舉辦的「Women in Motion」晚宴，同時受到開雲集團與坎城電影節一同頒發的「Women in Motion」獎項。

楊紫瓊並表示，對她而言，時尚是藝術，並不限於服飾本身，更多的是自我表達，穿著感受，以及通過這種穿著折射出自身的價值觀，讓她能向世界展示和表達真實的自我；「我十分珍視Balenciaga每件服裝作品背後蘊含的藝術和工匠精神。一直以來，Balenciaga品牌保持著對原創性、與時俱進的不懈追求，同時始終秉持高訂時裝屋的非凡傳承。我很榮幸能夠與Balenciaga繼續攜手前行。」