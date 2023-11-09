完美嗅覺呈現 DON LIN PARFUMERIES棟林香展現靈魂香氣

香氛與嗅覺是人們對於周遭事物最重要的記憶，無論到哪個場合、哪件事情上，香氣嗅覺就如同靈魂撞擊，把情境帶入態度的一種最佳表現方式。DON LIN PARFUMERIES棟林香，原創新穎優雅沁人，創辦人林國棟身兼輔大副教授品牌與時尚經營管理學程主任，2023年歲末以林國棟的天賦好鼻子，結合自己的時尚品味，打造出與靈魂締結的幾款香味，讓香味層次賦予其不同的調性之外，香氛本身更帶有自我的品味符碼。

林國棟表示：「調香是門很高的藝術，我把它當作修行一般。調香對我而言，是生活美學與美感經驗的反芻。」於疫情期間喪失嗅覺的林教授，在感受到嗅覺與自己身體無法連結時，更對著恢復嗅覺的自己更敏銳有著深刻印象，因此把夢想完成「調香」這件事，成為林國棟未來的使命，搭配著過去接觸的生活美學領域，為自己發展出屬於自己的美學載體。

品牌全系列作品皆為林國棟原創配方，首發8款新品香氛嚴選配方、職人手作、穩定持香，也更接近亞太地區氣候與飲食習慣，影響人體皮膚的酸鹼度與濕度，使得穿上香水後的氣味表現產生質變。淡香精以這4款Zephyr和風徐徐、Rekindle重溫、Lingering Kusama草間彌香、Dressage盛裝馬術，輔以珍稀香材，手工調製每一瓶香氣，用香氣滲透出自我風格外，更展現更人品味。

香氛蠟燭4款，Exquisite卓絕、Belle Époque美好年代、Noël耶誕、Namaste合十，這4款香氛蠟燭，除了燃燒的香氣帶給居家氛圍感之外，更是每個空間的魔術師，賦予了每個空間上的視覺、嗅覺、甚至還有聽覺；聽覺則是來自蠟燭上的木片，由於木頭本身在潮濕的環境下燃燒，會有著燃燒的聲音，相對也拉長了對蠟燭燃燒的壽命。