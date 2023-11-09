台灣限量30瓶 傳奇酒廠慕赫30年原酒超限量登場

擁有200年豐富歷史的傳奇酒廠慕赫（Mortlach），鄭重獻上全新2023年裝瓶「慕赫30年單一麥芽威士忌限量原酒」。歷經30年漫長淬煉，擁有深邃、濃郁、豐富層次的這款限量原酒，以稀世的美國和歐洲橡木桶熟陳後，再二次過桶於波爾多葡萄紅酒桶、卡爾瓦多斯蘋果白蘭地酒桶以及瓜地馬拉蘭姆酒桶，以原桶強度49.8%的酒精濃度裝瓶，全球限量僅350瓶，台灣限量30瓶，單瓶建議售價168,000元。

清新雋永的「慕赫 30 年單一麥芽威士忌限量原酒」完整保留著慕赫鮮明的肉脂香氣，再加上以波爾多葡萄紅酒桶、卡爾瓦多斯蘋果白蘭地酒桶、瓜地馬拉蘭姆酒桶過桶熟陳，每一口都散發出層層深邃的餘韻。

輕啜一口，豐厚的桶陳果香加上黑蘭姆酒的滋味，開啟令人垂涎欲滴的味蕾饗宴。迷人風味受到著名的威士忌權威教父 Charles MacLean稱讚道：「『慕赫30年單一麥芽威士忌』是慕赫風格的絕佳代表，具有鮮明的鹹香肉脂味，同時也保留了當代威士忌中罕見的清新特質。」

除獨具口感風味外，慕赫30年單一麥芽威士忌外盒包裝以摩登簡約的線條，營造出俐落大氣的質感。左右展開外盒的設計，打開如同藝術珍品般的珍稀酒款，迎來令人回味無窮的絕世佳釀。

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