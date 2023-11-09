全國電子雙11家電下殺5.5折起 最高回饋22%

全國電子雙11破盤活動自11月10日至11月19日盛大展開，連續10天，限量家電5.5折起，全館家電9折，選購指定折扣商品再加碼送1111元折價券、使用icash Pay滿額賺5% OPEN POINT回饋，最高回饋高達22%，多重回饋、買到賺到。

除了秋冬必備空氣清淨機、除濕機、微電腦觸控電陶爐及電視、洗衣機等熱銷品牌商品通通破盤優惠價，門市、官網還可爽領1500元神券，購買全國電子指定商品加碼回饋1111元折價券，買超夯小家電滿3000元送111元購物金，買愈多送愈多。

全國電子更與工研院攜手推出樂天女孩環保周邊，於雙11破盤期間驚喜限量送，消費滿20000元登錄發票贈限量樂天女孩環保多功能調濕桌墊、累積達30000元再送限量除臭調濕包2入組，並隨機附上樂天女孩立牌。

先前推出大受好評的「1元放大術」這次也回歸，滿2萬加1元換質感生活好物，滿10萬加1元就帶走精品家電，即日起至11月30日買空調、冰箱、洗衣機或電視4大家電單筆消費滿25000元，登錄再抽限量長榮航空北海道雙人來回機票。

另外，全國電子再祭出11月超級品牌日，國際品牌天天樂加碼，匯集LG、Samsung、Panasonic國際牌、SAMPO等品牌帶來一系列驚喜好康，指定品牌消費滿額空氣清淨機、除濕機大放送，還有電視、冰箱、洗衣機驚喜抽。購買指定機型冰箱、洗衣機和電視，同樣可以獲得額外的好禮，有虎牌10人份IH電子鍋、Dyson二合一空氣清淨扇及吹風機等你拿。11月30日前還有Dyson舊機換新機活動，現場快速估價，選購小家電全商品最高現折4000元。

秋冬入手冷暖空調正是時候，全國電子LINE好友預約場勘再享最高10000元空調購物金，空調更有總統級精緻安裝及8年免費延長保固。住宅家電汰舊換新節能補助進入倒數，冷氣機、冰箱每台汰舊換新可補助3000元，搭配減徵貨物稅2000元，空調、冰箱節能補助最高可補助到5000元。精打細算的消費者還可選周末購買綠點環保商品，環保集點10倍送，最高再回饋2000元。