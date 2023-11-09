realme雙11巔峰之戰開跑！realme 11 Pro優惠價9千元有找　促銷品項最低5折起

智慧手機品牌realme參戰一年一度雙11盛事，正式打響「巔峰之戰」，雙11正檔活動即日起至11月13日開跑，realme 11 Pro活動優惠價8,811元，更多促銷品項最低5折起。

手機界的精品realme 11系列，憑藉超越同價位的外觀設計，以及優秀的攝影表現，上市之初就蔚為話題，為了滿足real迷的換機需求，realme祭出11系列迄今最低折扣回饋粉絲，精品系列手機最低68折起，精品影像旗艦realme 11 Pro原價12,990元、優惠68折活動價8,811元；realme 11x 5G原價7,490元，優惠77折活動價5,811元。上述優惠僅適用momo購物網、PChome 24h購物、蝦皮realme官方旗艦店、Yahoo奇摩購物中心、東森購物等通路。

隨著主動降噪技術逐漸變成多數人挑選的真無線藍牙耳機的必要條件之一，realme希望讓更多人感受到主動降噪的好用之處，雙11正檔活動推出realme Buds Air 5 Pro原價2,499元、現折400元優惠價2,099元；realme Buds T300原價1,599元、現折200元優惠價1,399元。

除了手機、藍牙耳機之外，還有智慧手錶以及多樣智慧家居商品強力下殺，智慧家居最低3折起。藍牙通話手錶realme Watch 3原價1,499元，優惠73折活動價1,099元；realme TechLife雷射掃拖機器人搭拖地套組原價14,498元，優惠3折活動價3,999元，realme TechLife 雷射掃拖機器人搭拖地套組僅在realme網路商店、PChome 24h購物、蝦皮realme官方旗艦店、Yahoo奇摩購物中心、東森購物等通路販售。

雙11盛會realme品牌專櫃自然不能缺席，realme品牌專櫃在11月11日推出65W SuperDart超級閃充適配器搭配SuperDart Type-C數據線只要1,111元的限時限量優惠價，售完為止。

此外，realme中壢NOVA體驗店將於11月12日下午2點至4點舉辦音樂響宴體驗課程，參加即可深度體驗音質降噪雙王牌realme Buds Air 5 Pro，完成課程任務還有禮物可以帶走，即日起至活動時間前皆可至realme官方粉絲專頁填寫線上表格報名，或是前往realme中壢NOVA體驗店領取實體入場券，額滿為止。