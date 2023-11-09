吃飽再逛新北歡樂耶誕城 49樓制高點餐酒館這些必吃

「新北歡樂耶誕城」是國內最受矚目的年終壓軸盛會，去年吸引770萬人次到訪，再創新高。位於49樓、與耶誕城主場一街之隔的新北最高餐酒館「Asia49亞洲料理及酒廊」，是觀賞「新北歡樂耶誕城」最美的制高點，今年仍與耶誕城同步，自11月17日至2024年1月1日，全天候推出集吃喝玩樂於大成的「歲末饗宴」、「耶誕特調」和「歡樂下午茶」，價格親民，精緻美味。由於活動期間人潮爆多，一位難求，民眾務必提早訂位。

在「歲末饗宴」方面，來自檳城的Asia49東南亞料理主廚黃愛珍，特別設計6道料理，包括「老檳城肉骨茶（兩人份888元＋10%）」、「酒香上湯啦啦（788元＋10%）」、「越式鐵板豬扒（688元＋10%）」、「潮州脆皮蠔煎（588元＋10%）」、「新加坡肉鬆茄子（488元＋10%）」和「爪哇風味西瓜沙拉（388元＋10%）」。

其中「老檳城肉骨茶」口味師法檳城市中心一間老字號肉骨茶店，她先用當歸、桂皮、八角、甘草、紅棗、白胡椒粒…等，加入老抽、生抽，將川燙過的豬肚、五花肉和排骨滷煮入味；再用來自大馬的香料包，額外補足藥材，外加一定要先烤香的10多顆整球蒜頭，加水熬燉，最後加黑醬油調色且調味，做成潤澤甘甜的肉骨茶湯。客人點用時，將滷好的豬肚條、豬五花、排骨連同包含貢丸、油豆泡、腐竹和菇類等輔料，加入湯底煮開後盛裝，外加一碟傳統的甜味老抽蒜蓉辣椒醬上桌。客人還可另付費加點「油條（100元＋10%）」和大馬風味「油菜（280元＋10%）」佐食，滋味正宗道地。

Asia49的調酒團隊也為佳節設計了6款趣味盎然的「耶誕特調」。「聖誕節的日落（350元＋10%）」以琴酒搭配水果茶為基底，再以紅酒暈染一抹紫紅，宛如落日時分的晚霞。「成年人的熱可可（400元＋10%）」加入深色蘭姆酒、巧克力香甜酒，堪稱大人味的熱巧克力牛奶。此外，嚐得到蘋果派滋味的「蘋果超派（400元＋10%）」與海鹽奶蓋呼應冬季雪景的「雪地裡相愛（350元＋10%）」，也都是這次耶誕限定的應景選項。無酒精飲品則有經典調酒「Mojito」的莓果版「我莓了（300元＋10%）」，酸甜爽口；另一款「賣女孩的小火柴（300元＋10%）」為熱飲，飽含蘋果紅茶與香料氣息，歲末時節，更添暖意。

活動期間每天下午14:30至17:30供應「歡樂下午茶」，價格實惠，搭配餐廳百萬美景享用，被網友推薦為一定要訪的午茶秘境。愛珍主廚的三款新品有甜有鹹，其中的「紅豆甜心聖誕樹（280元＋10%）」造型可愛，飄散滿滿斑蘭葉、椰糖香氣的紅豆塔隱身在抹茶鮮奶油聖誕樹裏，搭配熱熱的黑糖烤麻糬，多元享受，讓心滿足。「野菇起司咖哩馬鈴薯派（180元＋10%）」是南洋庶民喜愛的鹹點，內餡豐美派皮香酥，起司牽絲濃郁適口，再用油醋沙拉平衡口感。「椰香布丁綠豆西米露（220元＋10%）」新鮮自製，吃得到經典的椰奶凍布丁及斑蘭葉煮製的綠豆西米露，點綴甜美紫薯泥，內容紮實，滑嫩可口，好吃不甜膩。

「新北歡樂耶誕城」活動期間，Asia49全天候營業，週日至週四為11:30至24:00（12月31日週一有跨年派對，營業至凌晨一點），週五及週六為 11:30至凌晨1:00，每天的下午茶時段則為14:30至17:30。

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