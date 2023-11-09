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萊爾富攜手亞尼克！「北市國醫店」成首間引進亞尼克YTM自動販賣機的超商

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富攜手甜點名店「亞尼克」，「北市國醫店」成首間引進亞尼克YTM的超商。圖／萊爾富提供
萊爾富攜手甜點名店「亞尼克」，「北市國醫店」成首間引進亞尼克YTM的超商。圖／萊爾富提供

在忙碌的生活中，甜點是許多人在悠閒時光的幸福療癒系美食，萊爾富超商獨家創新合作再一發，即日起宣布與甜點品牌「亞尼克」合作，將今年全面升級的亞尼克YTM（蛋糕自動販賣機，Yannick To Go Machine，簡稱YTM）二代機首度引進萊爾富「北市國醫店」，這是繼雙北捷運精華站點、自家門市據點外，首次將亞尼克YTM機台進駐到超商通路的首例。

萊爾富表示，引進亞尼克YTM（蛋糕自動販賣機）二代機，除了提供多元創新的購物體驗，大螢幕的直覺式設計，還能有效解決亞尼克一代機顧客看不到商品所產生的距離感，加上淺顯易懂的操作介面，只要1分鐘就能便利又快速的選購亞尼克YTM機台內的商品，同時提供多元的支付方式，包含信用卡、悠遊卡、隨享卡、台灣PAY皆可使用。萊爾富超商獨家引進亞尼克YTM（蛋糕自動販賣機）二代機，以高規格全程控管作業流程，為品質嚴格把關，YTM甜點則採每日低溫保鮮配送，由專人每日進行巡檢、清潔、產品進退貨管理，以確保產品良好狀態及穩定出貨，亦附贈全新可重複使用的「生乳捲輕巧袋」一個。

萊爾富引進的亞尼克YTM（蛋糕自動販賣機）二代機，還有多款超人氣的生乳捲，如Weiss榛果厚巧克力生乳捲、亞尼克生乳捲－原味，以及北海道黑酷曲、巴斯克生起司、微笑拍檔切片禮盒、檸檬烤布丁雙享派等亞尼克超夯的明星商品，商品會視季節檔期變化略作調整。萊爾富也預計將於11月16日在萊爾富「北縣員山店」再推出超商第二台的亞尼克YTM（蛋糕自動販賣機），讓雙北地區的消費者輕鬆買。

歡慶萊爾富與亞尼克YTM的創新合作，同步祭出歡慶開幕限時限量「百元生乳捲」快閃活動，消費者可於11月10日上午11點前往萊爾富「北市國醫店」或11月17日上午11點前往萊爾富「北縣員山店」，前30名到亞尼克YTM排隊的消費者，就能將市售380元的YTM「原味生乳捲」以100元的超值優惠價買回家，每人限購一條，等於直接下殺2.6折。

此外，11月10日中午12點30分至下午1點30分前往萊爾富「北市國醫店」或11月16日、17日兩天的中午12點30分至下午1點30分前往萊爾富「北縣員山店」，可參加「Weiss榛果厚巧克力生乳捲」試吃活動（限量，依現場實際提供狀況為主），只要現場試吃後到YTM（蛋糕自動販賣機）二代機進行消費，單筆購買任一亞尼克甜點就送限量「熱敷暖宮寶」一個，送完為止。

亞尼克也禮遇新客，11月15日至12月25日期間加入亞尼克YTM LINE@好友，即可獲得限量嘗鮮券50元一張，送完為止，並可於萊爾富「北市國醫店」、「北縣員山店」的YTM機台進行消費抵用，全品項皆可折抵。

而為提升消費者取貨的便利性，除了亞尼克YTM機台能購買，消費者也可於11月29、30日兩天透過亞尼克官網線上下單購買YTM商品並指定萊爾富「北市國醫店」或「北縣員山店」的YTM機台取貨，即可現享9折優惠。

●萊爾富北市國醫店（亞尼克YTM北市國醫店）

地址：台北市內湖區民權東路六段123巷30、32號

亞尼克YTM開幕日與營業時間：11月9日，上午9點開始營業

●萊爾富北縣員山店（亞尼克YTM新北員山店）

地址：新北市中和區員山路502-7號

亞尼克YTM開幕日與營業時間：11月16日，上午9點開始營業

11月10日中午12點30分至下午1點30分前往萊爾富「北市國醫店」或11月16日、17日兩天的中午12點30分至下午1點30分前往萊爾富「北縣員山店」，可參加「Weiss榛果厚巧克力生乳捲」試吃活動（限量，依現場實際提供狀況為主）。圖／萊爾富提供
11月10日中午12點30分至下午1點30分前往萊爾富「北市國醫店」或11月16日、17日兩天的中午12點30分至下午1點30分前往萊爾富「北縣員山店」，可參加「Weiss榛果厚巧克力生乳捲」試吃活動（限量，依現場實際提供狀況為主）。圖／萊爾富提供
萊爾富攜手亞尼克推歡慶開幕限時限量「百元生乳捲」快閃活動，11月10日上午11點前往萊爾富「北市國醫店」或11月17日上午11點前往萊爾富「北縣員山店」，排隊前30名可將市售380元的YTM「原味生乳捲」以優惠價100元買回家，每人限購一條。圖／萊爾富提供
萊爾富攜手亞尼克推歡慶開幕限時限量「百元生乳捲」快閃活動，11月10日上午11點前往萊爾富「北市國醫店」或11月17日上午11點前往萊爾富「北縣員山店」，排隊前30名可將市售380元的YTM「原味生乳捲」以優惠價100元買回家，每人限購一條。圖／萊爾富提供
萊爾富攜手甜點名店「亞尼克」，「北市國醫店」成首間引進亞尼克YTM的超商。圖／萊爾富提供
萊爾富攜手甜點名店「亞尼克」，「北市國醫店」成首間引進亞尼克YTM的超商。圖／萊爾富提供
亞尼克繼雙北捷運精華站點、自家門市據點外，今年11月首次將亞尼克YTM機台進駐萊爾富超商。圖／萊爾富提供
亞尼克繼雙北捷運精華站點、自家門市據點外，今年11月首次將亞尼克YTM機台進駐萊爾富超商。圖／萊爾富提供
萊爾富超商獨家引進亞尼克YTM（蛋糕自動販賣機）二代機，支援多元支付。圖／萊爾富提供
萊爾富超商獨家引進亞尼克YTM（蛋糕自動販賣機）二代機，支援多元支付。圖／萊爾富提供

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