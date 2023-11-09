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只有4天快囤貨！全家便利商店推「哈根達斯迷你杯/雪糕買3送2」 滿10件再送限量保冷袋或馬克杯
吃冰不分季節，超商再度推出哈根達斯限時優惠，喜愛哈根達斯的冰控快囤貨！全家便利商店即日起至11月12日限時推出哈根達斯迷你杯／雪糕指定商品同價位買3送2活動，除了有熱銷基本款的草莓、抹茶、淇淋巧酥外，還有近期新推出的抹茶紅豆麻糬、黑糖黃豆粉麻糬冰淇淋迷你杯，最低5件只要387元，另外單筆消費滿10件還可兌換限量保冷袋或法式陶瓷馬克杯。
天氣逐漸轉涼之際，溫暖系鮮食新貨到，全家便利商店與台酒、山海樓再度攜手合作，其中與台酒合作推出「花雕麻油雞湯麵」，以當歸、川芎、南薑等烹製溫補型湯頭，加入純麻油提升整體風味，搭配上醃漬雞腿肉和薑絲高麗菜，售價109元；同步推出「大口花雕雞飯糰」，烤花雕雞腿排搭配醬香杏鮑菇，並淋上特製花雕雞爆炒醬，售價62元。而與山海樓則合作推出「滑蛋干貝雞茸粥」及「藥燉排骨湯」，其中「滑蛋干貝雞茸粥」以干貝、香菇、豬骨及雞骨熬製成高湯後加入生米煲成粥，再淋上蛋液創造滑順口感，搭配干貝絲及雞茸，售價75元；「藥燉排骨湯」特選台灣豬胛心排，搭配數十種中藥材熬製成湯頭，售價69元。
此外，全家便利商店「康康5」11月10日至11月12日限時3天推出Let’s Café特濃拿鐵（大杯，冰熱不限）、私品茶－厚濃靜岡抹茶拿鐵（冰熱不限）、FamiCollection雙重莓果雪酪冰棒、PowerBOMB爆能能量飲料、雀巢威化濃黑巧克力、家樂氏（纖穀脆超級莓果／纖穀脆黑巧野莓）等可享同品項買1送1；花月嵐－大蒜拳骨拉麵可享2件99元優惠。
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