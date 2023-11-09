只能當內搭？電商STUDIO DOE機能發熱新裝顛覆你的想像

又到了穿發熱衣季節，然而對許多愛美的人來說，功能型發熱衣款式都很基本。電商平台STUDIO DOE為回應女生們搭配需求，繼八月推出Utility Light防曬外套之後，再次推出延伸出Invisible HEAT發熱機能系列服飾，展現禦寒機能以外的時髦魅力。

全新的Invisible HEAT發熱機能系列，設計出九分袖、五分袖以及BRA背心三款不同版型的上衣及褲款，讓消費者可因應不同情境選擇適合的款式，即使穿輕薄洋裝也可內搭，不會因露出導致時髦感降低。這系列面料選用日本進口SUNBURNER纖維所製作，特性是能吸收身體散發的濕氣並換成熱能，在保暖的同時還能創造乾爽舒適，同時還有消臭以及抗靜電。而且產品還經Intertek全國公證檢驗，其洗滌色牢度和水洗縮率皆通過檢測，具有不易色變的品質，洗衣、曬衣、摩擦等外力都不會使之輕易掉色；同時具備良好水洗縮率，面料經水洗和晾乾後的長度不輕易改變，擁有尺寸安定性。STUDIO DOE希望改變「發熱衣即衛生衣」的刻板印象，使其可與其他日常單品相互搭配，創造保暖與時髦兼具造型。

ZALORA為展現對台灣市場重視，除了持續提供100%正品保障、超過3,000個頂級國際品牌、30天內免費退換貨三大保證的服務之外，更引進在地品牌。圖／ZALORA提供

同樣為時尚電商平台的ZALORA為展現對台灣市場重視，除了持續提供100%正品保障、超過3,000個頂級國際品牌、30天內免費退換貨三大保證的服務之外，更引進在地品牌，包含已上架Life 8和X.O.X.O.落實在地經營。而且迎雙11購物節到來，ZALORA自即日起到11月13日推出百大國際名品下殺1折起、百元折扣金兩大優惠，讓消費者買得盡興又備感超值。

STUDIO DOEInvisible HEAT發熱機能系列五分袖上衣，1,380元。圖／STUDIO DOE提供

STUDIO DOEInvisible HEAT發熱機能系列打底褲，1,480元。圖／STUDIO DOE提供

STUDIO DOEInvisible HEAT發熱機能系列九分袖上衣，1,480元。圖／STUDIO DOE提供