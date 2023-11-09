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只能當內搭？電商STUDIO DOE機能發熱新裝顛覆你的想像

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
STUDIO DOE希望改變「發熱衣即衛生衣」的刻板印象，使其可與其他日常單品相互搭配，創造保暖與時髦兼具造型。圖／STUDIO DOE提供
STUDIO DOE希望改變「發熱衣即衛生衣」的刻板印象，使其可與其他日常單品相互搭配，創造保暖與時髦兼具造型。圖／STUDIO DOE提供

又到了穿發熱衣季節，然而對許多愛美的人來說，功能型發熱衣款式都很基本。電商平台STUDIO DOE為回應女生們搭配需求，繼八月推出Utility Light防曬外套之後，再次推出延伸出Invisible HEAT發熱機能系列服飾，展現禦寒機能以外的時髦魅力。

全新的Invisible HEAT發熱機能系列，設計出九分袖、五分袖以及BRA背心三款不同版型的上衣及褲款，讓消費者可因應不同情境選擇適合的款式，即使穿輕薄洋裝也可內搭，不會因露出導致時髦感降低。這系列面料選用日本進口SUNBURNER纖維所製作，特性是能吸收身體散發的濕氣並換成熱能，在保暖的同時還能創造乾爽舒適，同時還有消臭以及抗靜電。而且產品還經Intertek全國公證檢驗，其洗滌色牢度和水洗縮率皆通過檢測，具有不易色變的品質，洗衣、曬衣、摩擦等外力都不會使之輕易掉色；同時具備良好水洗縮率，面料經水洗和晾乾後的長度不輕易改變，擁有尺寸安定性。STUDIO DOE希望改變「發熱衣即衛生衣」的刻板印象，使其可與其他日常單品相互搭配，創造保暖與時髦兼具造型。

ZALORA為展現對台灣市場重視，除了持續提供100%正品保障、超過3,000個頂級國際品牌、30天內免費退換貨三大保證的服務之外，更引進在地品牌。圖／ZALORA提供
ZALORA為展現對台灣市場重視，除了持續提供100%正品保障、超過3,000個頂級國際品牌、30天內免費退換貨三大保證的服務之外，更引進在地品牌。圖／ZALORA提供

同樣為時尚電商平台的ZALORA為展現對台灣市場重視，除了持續提供100%正品保障、超過3,000個頂級國際品牌、30天內免費退換貨三大保證的服務之外，更引進在地品牌，包含已上架Life 8和X.O.X.O.落實在地經營。而且迎雙11購物節到來，ZALORA自即日起到11月13日推出百大國際名品下殺1折起、百元折扣金兩大優惠，讓消費者買得盡興又備感超值。

STUDIO DOEInvisible HEAT發熱機能系列五分袖上衣，1,380元。圖／STUDIO DOE提供
STUDIO DOEInvisible HEAT發熱機能系列五分袖上衣，1,380元。圖／STUDIO DOE提供

STUDIO DOEInvisible HEAT發熱機能系列打底褲，1,480元。圖／STUDIO DOE提供
STUDIO DOEInvisible HEAT發熱機能系列打底褲，1,480元。圖／STUDIO DOE提供

STUDIO DOEInvisible HEAT發熱機能系列九分袖上衣，1,480元。圖／STUDIO DOE提供
STUDIO DOEInvisible HEAT發熱機能系列九分袖上衣，1,480元。圖／STUDIO DOE提供

STUDIO DOEInvisible HEAT發熱機能系列背心，1,280元。圖／STUDIO DOE提供
STUDIO DOEInvisible HEAT發熱機能系列背心，1,280元。圖／STUDIO DOE提供

發熱衣 保暖 電商

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