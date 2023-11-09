SOGO大巨蛋最新進度 董座黃晴雯：第一期可望明年5月開

遠東SOGO CITY大巨蛋營運新進度，遠東SOGO百貨董事長黃晴雯今天指出，第一期D區14家餐廳可望明年5月開出，明年底希望影城那棟跟地下街可以陸續開出，至於以國際精品為主力的B棟需配合國際精品展店時程。黃晴雯也說，未來SOGO CITY大巨蛋將加入SOGO台北店周年慶陣容，一起同慶壯大東區。

SOGO CITY大巨蛋共4區總營業面積約3.8萬坪，以「購物聚落」為定位，黃晴雯強調，SOGO CITY大巨蛋仍以全客層定位，但區域有主題、功能劃分，有奢華、有親民，也會訴求親子、寵物友善。