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傳奇藝術家作品全系列登台展出 入手收藏等級餐瓷、香氛要趁早

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
過去僅有Fornasetti香氛產品和少量傢俱在台販售，不過高級選品店Club Desiger獨家代理後，除了上述作品，更帶來受到歡迎的餐具與擺飾。圖／Club Desiger提供
過去僅有Fornasetti香氛產品和少量傢俱在台販售，不過高級選品店Club Desiger獨家代理後，除了上述作品，更帶來受到歡迎的餐具與擺飾。圖／Club Desiger提供

你或許沒聽過Piero Fornasetti的名字，但一定有機會看過他的作品，因為跨領域創作，一生留下多達萬件藝術品，之後更成為品牌Fornasetti的重要靈感來源。過去僅有Fornasetti香氛產品和少量傢俱在台販售，不過高級選品店Club Desiger獨家代理後，除了上述作品，更帶來受到歡迎的餐具與瓷器擺飾，讓喜愛Fornasetti風格的人，有更多品味選擇。

Fornasetti的作品深受古典建築、自然界如蝴蝶、花卉、魚群、動物和太陽星系等元素啟發，使其成為了品牌的特色，因此在香氛蠟燭等外部瓷器上，常見和這類主題。像是今年全新的Fornasetti Profumi香氛系列，所發表的Architettura、Farfalle e Balaustra和Peccato Originale三款新香，靈感源於其家族庭院內的水果植物，調配出三款充滿地中海氛圍的香氣。乘載蠟燭或居家香氛的瓷器，就繪製了蝴蝶與花草圖案，呼應靈感來源的氛圍。

Fornasetti作品深受古典建築、自然界如蝴蝶、花卉、魚群、動物和太陽星系等元素啟發，使其成為了品牌的特色，因此在香氛蠟燭等外部瓷器上，常見和這類主題。圖／Club Desiger提供
Fornasetti作品深受古典建築、自然界如蝴蝶、花卉、魚群、動物和太陽星系等元素啟發，使其成為了品牌的特色，因此在香氛蠟燭等外部瓷器上，常見和這類主題。圖／Club Desiger提供

而Fornasetti最招牌元素，就是受到歌劇女伶Lina Cavalier所啟發的臉龐圖案設計，無論是瞇眼扮鬼臉、假扮成達利，或矇上頭罩，靈動的眼神展現各式表情姿態。同樣被運用於抱枕、傢俱或是餐瓷上，讓人著迷於這帶有神秘感的風格。不僅如此，Club Desiger還帶來了亞當陶瓷盤套組，這是1950年代由Piero Fornasetti以聖經中的亞當與夏娃為靈感，打造了12片的瓷盤，對於收藏家來說，這無疑是收藏級的珍品。

Fornasetti原罪系列：夜誘香氛燭台，約70,580元。圖／Club Desiger提供
Fornasetti原罪系列：夜誘香氛燭台，約70,580元。圖／Club Desiger提供

Fornasetti紅唇餐椅，約17萬880元。圖／Club Desiger提供
Fornasetti紅唇餐椅，約17萬880元。圖／Club Desiger提供

Fornasetti亞當陶瓷盤套組，12只，約98,880元。圖／Club Desiger提供
Fornasetti亞當陶瓷盤套組，12只，約98,880元。圖／Club Desiger提供

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