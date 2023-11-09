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韓團Red Vevlet隊長IRENE的最愛！大勢彩妝2aN進軍台灣

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
2aN清透持妝粉底液／750元。圖／2aN提供
2aN清透持妝粉底液／750元。圖／2aN提供

又有當紅韓系彩妝品牌進軍台灣！由當紅女團Red Vevlet隊長IRENE擔任全球彩妝大使的2aN，宣布今年秋冬進軍台灣，該品牌也是不少喜歡韓系彩妝的女孩，到韓國必買彩妝品牌之一，如今終於進軍台灣，這下不用再找代購，或是出國才能買了。

立冬剛過，針對台灣氣候，2aN主推底妝全系列，包括輕盈絲滑妝前乳、清透持妝粉底液、水光陶瓷肌氣墊霜，讓台灣女孩在冬天，也可以呈現出無瑕底妝。

必入手的2aN輕盈絲滑妝前乳，適合不同膚質使用的妝前乳，採用凝露質地，一抹就能形成透明薄膜，修飾膚質與提升妝容的服貼度；2aN清透持妝粉底液共有兩款顏色，採用HD高清追光科技，針對細紋、瑕疵補充細緻光感，零死角修飾肌膚瑕疵，視覺上有著澎潤，還有著水潤質地。

2aN水光陶瓷肌氣墊霜共有三款顏色，是熱銷第一名，水滴型粉撲特別針對肌膚不易上妝的死角設計，擁有積雪草、多種礦物質與維他命營養成份快修復肌膚，保濕度夠強，可以隨時補妝。

由當紅女團Red Vevlet隊長IRENE擔任全球彩妝大使的2aN，宣布進軍台灣。圖／2aN提供
由當紅女團Red Vevlet隊長IRENE擔任全球彩妝大使的2aN，宣布進軍台灣。圖／2aN提供
2aN全底妝系列秋冬強勢登場，全面打造陶瓷裸光肌。圖／2aN提供
2aN全底妝系列秋冬強勢登場，全面打造陶瓷裸光肌。圖／2aN提供
2aN輕盈絲滑妝前乳／750元。圖／2aN提供
2aN輕盈絲滑妝前乳／750元。圖／2aN提供

彩妝 品牌

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