全球唯一AI人工智慧G-SHOCK表來台展出 18K黃金打造有望破品牌最高價紀錄

CASIO旗下的G-SHOCK在經過一整年的慶祝活動後，終於迎來壓軸紀念表款現身，結合AI人工智慧與人類開發者共同設計，推出世界僅一只18K金的G-SHOCK G-D001腕表，而且必須在拍賣會上才得標得，因此有望成為品牌史上最高價作品。

在過去紀錄中，售價最貴的G-SHOCK表款出現在2018年，當時是為紀念品牌創立35周年而設，於是利用經典5000型腕表為基礎，加上18K黃金打造的表殼與表鍊，成為名符其實的「金表」，限量35只，要價突破230萬元。五年後，G-SHOCK更是進一步，引用了AI人工智慧共同設計出G-SHOCK G-D001腕表，其外觀完全顛覆了消費者對品牌表款的印象。人類開發者根據AI人工智慧的建議進行反覆的手動修改，生產出原創形式、優異敏感度與功能性的外部零件。其表圈、表鍊和表面以全新的形式展現，同時也實現無需採用樹脂等緩衝材料的全金屬耐衝擊結構。而且所見金屬皆以珠寶製造和精細製程中常用的脫蠟鑄造製成，再經過工匠手工打磨、拋光處理。搭配的外盒採用塔式造型，前蓋可上下滑動關閉，配上鏤空設計，外盒表面更裝飾著從過去到現在G-SHOCK腕表型號，彰顯品牌輝煌歷史。

G-SHOCK引用了AI人工智慧共同設計出G-SHOCK G-D001腕表，其外觀完全顛覆了消費者對品牌表款的印象。圖／CASIO提供

不僅是外觀上的改變，G-SHOCK還為了這只全球唯一的AI人工智慧腕表，另外開發出全新高階太陽能石英機芯，採用金屬主機板、矽膠齒輪和紅寶石軸承，使指針旋轉得更加精確。表盤部分採用有機形體整合保護零件，透視設計使內部機械裝置清晰可見。值得一提的是G-D001腕表，將於11月11日至12日來台展出，有興趣的粉絲可把握時間一睹18K黃金G-SHOCK丰采。之後將會巡迴各國展出，最終在12月於紐約於富藝斯拍賣行（Phillips）作為慈善物品競標，由於獨特性與紀念意義，加上材質珍貴，因此普遍看好將會打破最高價紀錄。

G-SHOCK G-D001表圈、表鍊和表面以全新形式展現，同時也實現無需採用樹脂等緩衝材料的全金屬耐衝擊結構。圖／CASIO提供

G-SHOCK G-D001腕表所見金屬皆以珠寶製造和精細製程中常用的脫蠟鑄造製成，再經過工匠手工打磨、拋光處理。圖／CASIO提供

G-SHOCK G-D001腕表，搭配的外盒採用塔式造型，前蓋可上下滑動關閉，配上鏤空設計。圖／CASIO提供