SOGO周年慶男客衝前鋒：為iPhone 15滿額禮請假也划算

遠東SOGO台北店周年慶今日開跑，一早七、八點就有民眾為了忠孝館家電樓層消費18萬的頂級滿額禮而來，這幾位男性客層都事先做好功課，認為百貨周年慶整體回饋更較電商優惠，民眾陳先生說，家裡剛好有家電汰舊換新需求，打算買電視、冰箱、洗衣機預算剛好可達18萬滿額禮，有機會換到iPhone 15或2萬7千元商品券，為了回饋就算早上七點多來排隊一點也不辛苦。

排隊頭香的民眾說，為了iPhone 15或2萬7千元商品券的滿額禮，請假來也划算。排隊隊伍排第三位的陳先生說，朋友來過幾次SOGO周年慶認為很划算，所以我今年是第一次來排SOGO周年慶，如果算上滿額禮今天要採購的家電有15％回饋，網購不會給到這麼高的回饋。

另一位也是要買家電的簡先生說，SOGO周年慶買下來加上信用卡回饋大約有8折，比網購還便宜，網購頂多9.5折，百貨周年慶優惠基本上優惠已經到頂，周年慶會選擇到百貨買，平日就到網購買。

SOGO復興館家電樓層也有頂級滿額禮，首日消費16萬送Dyson降噪耳機，明日則是消費12萬送iPad。

八點多到與男友到忠孝館現場排隊的賴小姐則主攻保養品，她說會與男友分頭並進，一人去排雅詩蘭黛，一人去搶SK-II，效率搶購。