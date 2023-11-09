Uber Eats登台7周年 邀7人氣品牌推5款趣味聯名美味

Uber Eats登台7周年，已成為許多消費者探索在地美食的好幫手，今年除了支持500碗、500盤等台灣美食指南，更邀請7大人氣品牌，包括刁民酸菜魚、可樂果、卡迪那、紅葉蛋糕、得正手搖飲、林聰明沙鍋魚頭與師園鹹酥雞，首次推出5款期間限定聯名商品；更從即日起至12月5日，攜手平台上熱門7大商家合作夥伴，推出生鮮雜貨限時買1送1、週週百大商品下殺7折起優惠；此外，於「7th周年慶下殺」專區內指定活動商家購買任一品項，不限訂單金額即可參加抽獎活動，有機會抽中iPhone 15 Pro、iPad Pro、Apple Watch Series 9、Airpods Pro、Dyson吹風機、Marshall藍牙喇叭等多項好禮，消費訂單次數越多中獎機會越高。

Uber Eats也預告，全台最潮市集「Uber Eats潮有市」，將於11月25、26日在台北華山1914文化創意產業園區再次登場，今年特別結合戶外生活美學的露營風市集與音樂表演，邀請消費者一同體驗最7hill的生活態度。

Uber Eats7周年推出的聯名商品系列有夠狂，邀請紅葉蛋糕與得正手搖飲推出「特製焙烏龍鮮奶油戚風蛋糕」，可上Uber Eats紅葉蛋糕板橋店、新店店、內湖店、桃園店、竹北店點購，或前往仁愛總店現場購買；得正手搖飲也同步從即日起至11月21日，於Uber Eats平台獨家推出焙烏龍飲品8折的同慶優惠。超夯的師園鹹酥雞也獨家與Uber Eats聯名推出「塊樂7野餐」套組，內容包含招牌蒜味鹽酥雞、甜不辣、魷魚、馬鈴薯條等人氣品項及2杯飲品，購買此套組還可獲得限量Uber Eats收納摺疊野餐籃乙只。

喜歡吃零食的也不能錯過Uber Eats × 可樂果 × 卡廸那 × 刁民酸菜魚共同推出2款獨家口味零嘴，包括「可樂果捲捲酥秘罈酸菜魚口味」以及「卡迪那德州薯條初戀蕃茄魚口味」，11月15日起於Uber Eats優市及指定實體販售通路開賣。還有與嘉義之光林聰明沙鍋魚頭共同推出的「川味麻辣鴨血煲」，運用林聰明秘製的大骨高湯熬製搭配天然古法粉絲，11月16日起於Uber Eats優市或是林聰明沙鍋魚頭嘉義中正總店、嘉義聰明吧、台南三井店實體門市買得到。