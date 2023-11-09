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高捷輕軌成圓紀念一卡通今中午開賣 首度加贈輕軌少女公仔
高雄輕軌歷經10年施工，預計明年元旦起試營運，慶祝成圓，高捷今推出「輕軌成圓珍藏版造型一卡通」，豪華版限量113套，加贈立體公仔化的輕軌少女隊一組，今中午12點在蝦皮商城高捷官方直營店開賣。
高捷公司表示，這次通車紀念造型一卡通，靈感取自幸運護身符的概念，外層為高質感皮革，且由高雄吉祥物高雄熊以及高人氣的蜜柑站長雙代言，強調成圓通車之後，攜手同行，幸福綿延。
限量豪華版通車紀念造型一卡通，首度加贈立體公仔化的輕軌少女隊一組，一次滿足鐵道迷、蜜柑站長與高雄熊粉絲、卡迷、輕軌少女隊粉絲及熱愛高雄的朋友。
豪華版主色採蜜柑站長的橘色，一般版採輕軌綠色，兩款輕軌成圓主視覺Logo，分別嵌入輕軌兩款不同車型。豪華版售價2500元，超早鳥優惠價2024元，是配合輕軌成圓年度設定，限量113組則是輕軌司機員的單位代號，也暗示通車年度113年，每盒附有限量燙金證書。
高捷指，輕軌成圓珍藏版造型一卡通於今中午12:00在蝦皮商城高捷官方直營店開賣，採預購製，除豪華版礙於生產能量採限量，也推限時不限量一般版供預購，詳情上高捷FB粉絲專(https://www.facebook.com/krtco）。
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