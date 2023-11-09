DON DON DONKI台中老虎城店今開幕 499元整袋日本蘋果裝到飽帶回家
DON DON DONKI台中TIGER CITY店今天開幕！位於台中TIGER CITY購物中心B1，總面積約550坪，除了各式各樣日式食品、生鮮、熟食、飲料、化妝品、雜貨之外，更集結台北3家店最受消費者歡迎的和牛串、安田精米、現煮食堂（ヲた飯堂） 及COSME DONKI全都引進台中，另外，更獨家帶來全新品牌「若櫻壽司」，提供120席座位，帶給中部消費者滿滿的日式服務。即日起至11月30日開幕期間，各類商品祭出優惠價格，還有多款零食、飲料、美妝用品買1送1，單筆消費滿2000元即可獲得Donpen野餐墊或毛毯2選1，數量有限贈完為止。開幕當天店內還特別推出「499元日本紅綠蘋果裝到飽」活動，只要向現場工作人員領取提袋、將提袋裝滿蘋果且綁得起來，就可以通通帶回家，提袋約可裝16～17 顆蘋果，超級划算。
愛吃壽司的中部民眾又多了新選擇，若櫻壽司全球首店就開在DON DON DONKI台中TIGER CITY店，超大座位區以日式風格造景打造，最大特色是全餐點使用北海道七星米，且每日以店內精米機器將糙米碾成白米，吃得到現碾新米獨有的稻香味，除了職人現做握壽司，若櫻壽司還提供生魚片、日式烤物、天婦羅多樣的日式餐點。
台中TIGER CITY店更集結北部最受歡迎的熟食櫃位，包括「和牛串」提供北海道、鹿兒島產和牛，銅板價就能享受到頂級和牛的美味；由PPIH集團會長親研指導的「安田精米」，每日以店內精米機器現碾的白米，製作最新鮮的日式飯糰，另外也可以直接購買每日新鮮現碾的北海道產七星米回家自己煮。而在南港店推出後大受歡迎的「ヲた飯堂（現煮食堂）」也進駐台中TIGER CITY店，消費者可現場選擇泡麵款式並自由搭配經典配菜，並由專人烹飪料理服務，店內還特別提供了糖心蛋，每日限量30份。另外，「零食馱菓子專區」也提供近百種的散裝零食讓大家裝好裝滿帶回家。
另外，喜歡日式美妝的民眾也不能錯過COSME DONKI專區，不定期與日本美妝品牌線上連線，講解美妝保養產品特色和使用方法。開幕當日11:00將與日本知名品牌KOSE連線直播，體驗「光映透潤澤亮采修護眼霜」，開幕期間購買即贈「光映透速攻集中安心面膜」，限量100份贈完為止；購買媚比琳任一支睫毛膏，即贈Esther Bunny艾絲樂小兔化妝包，數量有限贈完為止。開幕當日限定Alisha妍樂羋乾洗髮噴霧買1送1，等大家進場挖寶。
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