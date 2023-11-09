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不用飛日本！中部首家「唐吉訶德」今開幕 限定優惠別錯過

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
林集團新連鎖品牌「太麻林酸菜魚」進軍台中市南屯區益豐路，酸菜魚口味酸爽帶勁，辣中帶麻，開胃又下飯。圖／林集團提供
林集團新連鎖品牌「太麻林酸菜魚」進軍台中市南屯區益豐路，酸菜魚口味酸爽帶勁，辣中帶麻，開胃又下飯。圖／林集團提供

日本零售連鎖品牌「DON DON DONKI唐吉訶德」中台灣首家旗艦店，今日插旗台中老虎城購物中心，開幕首日不僅有「日本蘋果一袋裝到飽」499元優惠，還將最受北部消費者歡迎的和牛串、安田精米、現煮食堂及COSME DONKI引進台中；全新品牌「若櫻壽司」全球首店也進駐台中老虎城。

「DON DON DONKI」台中店今日開幕，開幕期間，各類商品祭出優惠價格，優惠期限至11月30日；開幕期間單筆消費滿2000元，即可獲得Donpen野餐墊或毛毯，數量有限，贈完為止。

DON DON DONKI集結北部最受歡迎的熟食櫃位，以銅版價格提供中部消費者更多美味新選擇。起源於DON DON DONKI台灣的和牛串，提供北海道、鹿兒島產和牛，1串99元、2串優惠價179元。以安田精米製作的日式飯糰，50至99元即可享用。

此外，DON DON DONKI將超人氣的COSME DONKI引進台中，不只提供日本美妝用品，也不定期與日本美妝品牌線上連線，講解美妝保養產品特色和使用方法。

PPIH集團全新品牌「若櫻壽司」，在台中老虎城打造日系禪風用餐環境，店內120席座位，全餐點使用北海道七星米，每日以店內精米機器將糙米碾成白米，越嚼越香甜的米飯交織生魚片的鮮美，滿足消費者對壽司的想像。

林集團新連鎖品牌「太麻林酸菜魚」進軍台中市南屯區益豐路，酸菜魚以泡椒、辣椒及花椒調味，再加上高湯與酸菜、新鮮魚片一同燉煮，最後淋上辣椒、花椒、泡椒炒出的熱油，作法費工，口味酸爽帶勁，辣中帶麻，開胃又下飯。11月9日至12日開幕期間，內用每桌買一送一 ，限下次內用免費兌換，兌換期間至今年12月31日。

林集團也在「太麻林酸菜魚」隔壁新創「熊貓夾美食」，擺放數十台的零食、娃娃機台，民眾用餐完，還能到隔壁夾零食，吸引不少親子客層，創造美食、玩樂新體驗。

林集團新連鎖品牌「太麻林酸菜魚」進軍台中市南屯區益豐路，11月9日至12日開幕期間，內用每桌買一送一活動，限下次內用免費兌換。記者余采瀅／攝影
林集團新連鎖品牌「太麻林酸菜魚」進軍台中市南屯區益豐路，11月9日至12日開幕期間，內用每桌買一送一活動，限下次內用免費兌換。記者余采瀅／攝影
日本零售連鎖品牌「DON DON DONKI唐吉訶德」中台灣首家旗艦店，今日插旗台中老虎城購物中心。圖／台中老虎城提供
日本零售連鎖品牌「DON DON DONKI唐吉訶德」中台灣首家旗艦店，今日插旗台中老虎城購物中心。圖／台中老虎城提供
日本零售連鎖品牌「DON DON DONKI唐吉訶德」中台灣首家旗艦店，今日插旗台中老虎城購物中心。記者余采瀅／攝影
日本零售連鎖品牌「DON DON DONKI唐吉訶德」中台灣首家旗艦店，今日插旗台中老虎城購物中心。記者余采瀅／攝影

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