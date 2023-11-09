年終犒賞自己 De Beer單鑽經典不敗保值又好搭
歲末年終是一個充滿歡欣喜慶的燦爛季節，也是感恩餽贈、寵愛自己的絕佳時機。De Beer於佳節前夕推出全新Enchanted Lotus系列鑽石珠寶，包括三款不同尺寸的鑽石吊墜項鍊到充滿玩味的開放式手鐲，以及以花式切割鑽石精湛呈現大馬士革玫瑰的花與葉錯綜盤繞美態的Adonis Rose系列新作，並透過形象廣告Enchanted Lotus Wonderland一同慶祝充滿歡樂和驚喜的魔幻佳節時刻。來自日本的國際知名珠寶品牌TASAKI則以全新danger horn系列節慶珠寶，捎來幸福愉快的節日假期氛圍。
De Beers是全球唯一一個始於鑽石之源的珠寶品牌，這次全新形象以鑽石產地非洲波札那盛放的蓮花為主軸，演繹天然美鑽的獨特魅力。三位主角中，超模何穗層疊配戴最新的Enchanted Lotus系列鑽石吊墜項鍊，以圓形明亮式和梨形鑽石描繪盛放蓮花花瓣的優雅輪廓；印度藝術家Amrit Kaur手上飾有兩款不同大小的經典蓮花圖案的開放式手鐲，展現了蓮花的優雅；除此之外，同時上市的18K白金鑽石吊墜項鍊，以密鑲鑽石圍繞彰顯中央的圓形明亮式單鑽之璀璨；還有官網限定的18K玫瑰金款，以18K玫瑰金打造的圓珠飾邊襯托中央約0.03克拉的圓形明亮式鑽石，簡約的設計無疑是入門品牌鑽石的首選。
TASAKI的danger horn系列於2010年一推出就以耳目一新的設計跳脫一貫風格及性別框架，柔美曲線延伸至個性鮮明的尖角，成為品牌最具辨識度的作品之一。2023年冬季的節慶珠寶衍生自原系列的尖角設計，新推出簡約的墜鍊和單邊耳環，恰到好處的尺寸適合日常配戴，其中包括danger horn系列首度推出採用TASAKI獨家18K SAKURAGOLD™️櫻花金款式，以溫柔的淡粉色與圓潤珍珠相襯，透過尖角設計展現剛柔並濟的優雅。
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