現在入手ROOTS「最對時」全面8折起 添購冬季新裝不可錯過限量系列

加拿大休閒品牌ROOTS的高質感與舒適性人人愛，但何時入手最超值呢？答案就是11月9日至11月26日的品牌周年慶期間，全面8折起之外，凡消費即贈50周年限定環保購物袋，更推出代表品牌經典商品的皮革迷你班夫包吊飾、及運用限定LOGO為設計靈感的酷玩黑潮麻將組等滿額贈。

ROOTS迎來創立50周年，秋冬商品將經典休閒單品與各式受運動風格啟發的日常休閒服飾相互搭配，更想與消費者同慶，因此在周年慶活動期間，推出多項優惠。亮點１就是全面8折起，堪稱品牌年度最超值的購物檔期，亮點2，加入APP行動會員或官方LINE好友，可獲得800元專賣店購物金及500元童裝購物金。亮點3，單筆消費滿8,000即可申辦成為品牌VIP會員、並加送服飾66折券一張。除此之外，延續歡慶氛圍，ROOTS推出Heather Cooper限量系列，以50周年紀念的印花為設計主軸、運用花卉圖案向1976年設計出經典海狸LOGO的設計師Heather Cooper致敬，絕對是品牌鐵粉必備款。

To b. by agnès b.機能羽絨外套，今年特別採用正反雙色兩穿設計。圖／agnès b.提供

融合法國與日本兩地時尚元素的To b. by agnès b.在入冬之際以多款色彩豐富的保暖單品，進行層次感配搭，為造型賦予重點。機能羽絨外套，今年特別採用正反雙色兩穿設計；亮色面運用縫衍格紋車縫線與前幅兩個掀蓋式大口袋，烘托俏皮活潑特質；另一面則為淡雅純素面大地色，兩側亦有內嵌式口袋，下襬與袖口皆增添鬆緊束帶細節，讓輪廓更顯可愛。而圓領迷你背心，採俐落的短版設計，下襬兩側加入開衩細節，能為造型增添視覺層次。

ROOTS品牌周年慶期間，單筆消費滿8,000即贈皮革迷你班夫包吊飾一只。圖／ROOTS提供

To b. by agnès b.圓領針織背心，3,580元。圖／agnès b.提供