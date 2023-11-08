金世正、Elle Fanning和超模Coco Rocha親示範字母包包這樣搭配就對了！

法國時尚品牌Longchamp推出以普普藝術大師ROBERT INDIANA經典雕塑為靈感的系列袋包，並於日前在紐約舉行上市派對，包括空靈系女星Elle Fanning和超模Coco Rocha都到場支持，並示範裝飾著大寫「LOVE」字母的包款如何搭配，演繹各種時髦樣貌。

氣質空靈脫俗的Elle Fanning以一襲黑色洋裝簡約造型搭配LONGCHAMP X ROBERT INDIANA Le Pliage®黑紅迷你手提包，包款上紅色LOVE經典紅色字樣為整體造型點綴摩登時尚，這款也是台北101旗艦店限定商品。而同場的超模Coco Rocha身穿Longchamp秋冬黑白棋盤格圖案針織毛衣和黑色修身西裝長褲，隨興地倚靠在限定系列旅行袋旁，展現自信多變的擺拍姿態。身為品牌代言人的韓國女星金世正也跟上風潮，現身韓國機場時身穿海軍藍排扣大衣和高腰剪裁牛仔褲，搭配綠色皮革迷你手提包率性亮相，包款小牛皮壓印LOVE字樣，側邊疊搭同系列紅色牛皮鑰匙扣點綴，在優雅中帶有色彩碰撞巧思。

Longchamp台北101旗艦店也陳列了ROBERT INDIANA聯名限定袋包。圖／Longchamp提供

同為罵國時尚品牌的agnès b.這季則把焦點放在動物紋圖樣上，成為VOYAGE包款設計元素之一。像是帶圓潤感方形輪廓的Naomi兩用包，簡潔俐落中兼有俏皮可愛，運用大地色豹紋、黑白大麥町紋點綴，為裝束彰顯獨特風格。熱銷的棉質托特包，也以豹紋與斑馬紋進行新演繹；選用厚磅帆布材質，讓包身硬挺且具充裕容量，是日常通勤搭配的最佳選擇。

超模Coco Rocha身穿Longchamp秋冬黑白棋盤格圖案針織毛衣和黑色修身西裝長褲，隨興地倚靠在限定系列旅行袋旁。圖／Longchamp提供

金世正現身韓國機場時身穿海軍藍排扣大衣和高腰剪裁牛仔褲，搭配綠色皮革迷你手提包率性亮相。圖／Longchamp提供

Elle Fanning以一襲黑色洋裝簡約造型搭配LONGCHAMP X ROBERT INDIANA Le Pliage®黑紅迷你手提包，包款上紅色LOVE經典紅色字樣為整體造型點綴摩登時尚。圖／Longchamp提供

agnès b. VOYAGE豹紋棉質托特包，4,280元。圖／agnès b.提供

agnès b. VOYAGE斑馬紋棉質托特包，4,280元。圖／agnès b.提供

agnès b. VOYAGE Naomi大麥町紋皮革兩用包，12,580元。圖／agnès b.提供