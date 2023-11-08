快訊

台灣藝人安于晴赴泰旅遊遭勒索 4名泰國警察各判5年徒刑

健保再不改變 台大院長示警：看不好病、看不到病恐成常態

陳零九慘賠當證人！曾代言JPEX吸金延燒台灣 檢調搜索9路約談4人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金世正、Elle Fanning和超模Coco Rocha親示範字母包包這樣搭配就對了！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Longchamp推出以普普藝術大師ROBERT INDIANA經典雕塑為靈感的系列袋包，空靈系女星Elle Fanning（左）、金世正以不同方式來詮釋。圖／Longchamp提供
Longchamp推出以普普藝術大師ROBERT INDIANA經典雕塑為靈感的系列袋包，空靈系女星Elle Fanning（左）、金世正以不同方式來詮釋。圖／Longchamp提供

法國時尚品牌Longchamp推出以普普藝術大師ROBERT INDIANA經典雕塑為靈感的系列袋包，並於日前在紐約舉行上市派對，包括空靈系女星Elle Fanning和超模Coco Rocha都到場支持，並示範裝飾著大寫「LOVE」字母的包款如何搭配，演繹各種時髦樣貌。

氣質空靈脫俗的Elle Fanning以一襲黑色洋裝簡約造型搭配LONGCHAMP X ROBERT INDIANA Le Pliage®黑紅迷你手提包，包款上紅色LOVE經典紅色字樣為整體造型點綴摩登時尚，這款也是台北101旗艦店限定商品。而同場的超模Coco Rocha身穿Longchamp秋冬黑白棋盤格圖案針織毛衣和黑色修身西裝長褲，隨興地倚靠在限定系列旅行袋旁，展現自信多變的擺拍姿態。身為品牌代言人的韓國女星金世正也跟上風潮，現身韓國機場時身穿海軍藍排扣大衣和高腰剪裁牛仔褲，搭配綠色皮革迷你手提包率性亮相，包款小牛皮壓印LOVE字樣，側邊疊搭同系列紅色牛皮鑰匙扣點綴，在優雅中帶有色彩碰撞巧思。

Longchamp台北101旗艦店也陳列了ROBERT INDIANA聯名限定袋包。圖／Longchamp提供
Longchamp台北101旗艦店也陳列了ROBERT INDIANA聯名限定袋包。圖／Longchamp提供

同為罵國時尚品牌的agnès b.這季則把焦點放在動物紋圖樣上，成為VOYAGE包款設計元素之一。像是帶圓潤感方形輪廓的Naomi兩用包，簡潔俐落中兼有俏皮可愛，運用大地色豹紋、黑白大麥町紋點綴，為裝束彰顯獨特風格。熱銷的棉質托特包，也以豹紋與斑馬紋進行新演繹；選用厚磅帆布材質，讓包身硬挺且具充裕容量，是日常通勤搭配的最佳選擇。

超模Coco Rocha身穿Longchamp秋冬黑白棋盤格圖案針織毛衣和黑色修身西裝長褲，隨興地倚靠在限定系列旅行袋旁。圖／Longchamp提供
超模Coco Rocha身穿Longchamp秋冬黑白棋盤格圖案針織毛衣和黑色修身西裝長褲，隨興地倚靠在限定系列旅行袋旁。圖／Longchamp提供

金世正現身韓國機場時身穿海軍藍排扣大衣和高腰剪裁牛仔褲，搭配綠色皮革迷你手提包率性亮相。圖／Longchamp提供
金世正現身韓國機場時身穿海軍藍排扣大衣和高腰剪裁牛仔褲，搭配綠色皮革迷你手提包率性亮相。圖／Longchamp提供

Elle Fanning以一襲黑色洋裝簡約造型搭配LONGCHAMP X ROBERT INDIANA Le Pliage®黑紅迷你手提包，包款上紅色LOVE經典紅色字樣為整體造型點綴摩登時尚。圖／Longchamp提供
Elle Fanning以一襲黑色洋裝簡約造型搭配LONGCHAMP X ROBERT INDIANA Le Pliage®黑紅迷你手提包，包款上紅色LOVE經典紅色字樣為整體造型點綴摩登時尚。圖／Longchamp提供

agnès b. VOYAGE豹紋棉質托特包，4,280元。圖／agnès b.提供
agnès b. VOYAGE豹紋棉質托特包，4,280元。圖／agnès b.提供

agnès b. VOYAGE斑馬紋棉質托特包，4,280元。圖／agnès b.提供
agnès b. VOYAGE斑馬紋棉質托特包，4,280元。圖／agnès b.提供

agnès b. VOYAGE Naomi大麥町紋皮革兩用包，12,580元。圖／agnès b.提供
agnès b. VOYAGE Naomi大麥町紋皮革兩用包，12,580元。圖／agnès b.提供

agnès b. VOYAGE Naomi豹紋皮革兩用包，12,580元。圖／agnès b.提供
agnès b. VOYAGE Naomi豹紋皮革兩用包，12,580元。圖／agnès b.提供

品牌 紐約

延伸閱讀

珍奶升級了！CoCo「日焙珍奶」強勢出擊加碼「大杯買1送1」，還有最新「蕨餅奶茶」咀嚼控要衝

CoCo「QQ奶茶」第二杯10元！ 加碼星巴克、功夫茶「買1送1」 5大飲料爽喝到10月底

李玟今下葬 母露面痛訴Bruce「多年出軌、包小三」：CoCo多次提離婚

中文歌藏在這裡！金世正高聲清唱「加碼彩蛋」

相關新聞

墾丁大街雞湯400元！僅2根棒棒腿網炸鍋 在地人嘆：垃圾店家占80%

觀光景區的物價，經常成為民眾的熱論議題。近期有網友於Dcard發文，表示自己前往墾丁大街購買一份要價400元的大份雞湯，...

只有3天！達美樂「7種口味披薩111元」 德克士炸雞享11元加購價

雙11將至，連鎖披薩「達美樂」連續3天推出「披薩111元」的限時優惠，共有7種口味可供選擇。「德克士炸雞」則是自11月1...

千頌伊炸雞來了！韓品牌「BHC炸雞」明年登台 首店落這縣市

又有韓國人氣炸雞店要來台灣了！曾經在韓劇《來自星星的你》中亮相的韓國炸雞品牌「BHC」，將由橘焱胡同餐飲集團代理登台，預...

現在入手ROOTS「最對時」全面8折起 添購冬季新裝不可錯過限量系列

加拿大休閒品牌ROOTS的高質感與舒適性人人愛，但何時入手最超值呢？答案就是11月9日至11月26日的品牌周年慶期間，全面8折起之外，凡消費即贈50周年限定環保購物袋，更推出代表品牌經典商品的皮革迷你班夫包吊飾、及運用限定LOGO為設計靈感的酷玩黑潮麻將組等滿額贈。

金世正、Elle Fanning和超模Coco Rocha親示範字母包包這樣搭配就對了！

法國時尚品牌Longchamp推出以普普藝術大師ROBERT INDIANA經典雕塑為靈感的系列袋包，並於日前在紐約舉行上市派對，包括空靈系女星Elle Fanning和超模Coco Rocha都到場支持，並示範裝飾著大寫「LOVE」字母的包款如何搭配，演繹各種時髦樣貌。

耶誕大餐訂好沒？PASTAIO烤全雞開賣 早鳥預購享優惠

迎接溫馨歡聚的感恩節及耶誕節，人氣義大利麵餐廳PASTAIO特別於11月15日至12月24日推出感恩耶誕節限定餐點——「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。