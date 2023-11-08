耶誕大餐訂好沒？PASTAIO烤全雞開賣 早鳥預購享優惠

迎接溫馨歡聚的感恩節及耶誕節，人氣義大利麵餐廳PASTAIO特別於11月15日至12月24日推出感恩耶誕節限定餐點——「香烤全雞歡聚組」與「香烤全雞聖誕樹麵分享組」，內用外帶皆宜。餐點需三日前預訂，內用外帶皆宜，PASTAIO光復、內湖、新店等三店同步供應。

適合2至4人享用的「香烤全雞歡聚組」，含烤玉米雞一隻佐珍珠麵、水果玉米及青花椰，售價2,600元，11月22日前早鳥優惠價2200元。適合4至6人享用的「香烤全雞聖誕樹麵分享組」，含烤玉米雞一隻、珍珠麵、水果玉米、青花椰、聖誕樹西西里波浪麵、菠菜起司球，售價3,000元，11月22日前早鳥優惠價2,600元。

PASTAIO延續一貫對優質食材的堅持，嚴選品質絕佳的台東野放玉米雞，無毒環境自然野放無壓力成長，飼以玉米穀物及天然牧草，不施打生長激素，至少16週完整飼養期讓雞肉風味達到最佳，造就肉質Q彈雞汁甘美。

主廚融合港式烤糯米雞靈感，全雞先以香料滷水醃製3小時，將新鮮手工珍珠麵與甜椒丁作為內餡塞入雞腹中，再於皮肉之間悉心擠抹奶油，雞皮淋油後先低溫爐烤，經適度靜置再高溫回烤。雞皮塗抹特製醬汁再烤至外皮金黃焦香，雞肉柔嫩腴美，腹內珍珠麵飽吸香濃雞汁與蘑菇醬拌炒後佐噴香烤雞享用，附香甜烤玉米及青花椰，滋味清甜，搭配烤雞平衡豐美口感。