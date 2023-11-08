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只有3天！達美樂「7種口味披薩111元」 德克士炸雞享11元加購價
雙11將至，連鎖披薩「達美樂」連續3天推出「披薩111元」的限時優惠，共有7種口味可供選擇。「德克士炸雞」則是自11月10日起，連續推出加價購優惠，包括「咔滋脆皮炸雞」、「德克士雞塊」均享加購價11元。
達美樂自11月9日至11月11日期間，連續3天推出「9吋中比薩111元」的外帶限時優惠，共計包括夏威夷、道地美國、青花彩蔬、闔家歡四喜、美式經典四喜、蜜汁花枝、壽喜牛等7種口味可以選擇。另外還有「1111購物大套餐」，內含四喜大披薩1個、一般大披薩1個，可可酥捲12個、香酥烤腿排3片、烤雞翅8塊與大可樂1瓶，原價1,277元，特價1,111元。
「德克士炸雞」自11月10日至11月14日期間，連續5天，每日午餐餐期推出加購優惠。全證件號碼對中2個1，單筆消費加價11元，就可換購「咔滋脆皮炸雞1塊（原價69元）」或「德克士雞塊1份（原價55元）」，每日數量有限，換完為止。
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